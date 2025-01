An vielen Stellen auf Mallorca laufen in diesen Tagen die Vorbereitungen zum Saisonstart im April. Die Opening-Termine an der Playa de Palma sind schon bekanntgegeben worden, jetzt zieht ein weiterer Feiertempel nach. In Krümels Stadl in Peguera wird es am Mittwoch, 30. April, so weit sein. Wirtin Marion Pfaff hat auf Anfrage des Mallorca Magazins verraten, welcher Stargast auflaufen wird.

Reality-TV-Star Kader Loth wird in diesem Jahr beim Opening in Krümels Stadl zu Gast sein. "Sie ist die Ikone schlechthin, ein Phänomen", schwärmt die Wirtin. "Ich freue mich wie nie zuvor, einen Gast bei uns persönlich kennenzulernen. Sie ist einer der besten Acts, den wir je hatten." Die Deutsche ist sich sicher, damit den Nerv ihrer Gäste zu treffen: "Kader Loth ist ein Urgestein, das Jung und Alt kennen." Der deutsche Reality-TV-Star Kader Loth kommt Ende April zum Opening in Krümels Stadl. Foto: Patrick Czelinski Beim diesjährigen Opening wird Ex-Sportkommentator Jörg Dahlmann, der aktuell am RTL-Dschungelcamp teilnimmt, die Moderation übernehmen. Zum ersten Mal wird das Event "zu 99,9 Prozent Open-Air stattfinden", verrät die Wirtin aus Peguera im Gespräch mit dem Mallorca Magazin. "Das haben wir noch nie gemacht, aber es wird innen von Jahr zu Jahr voller." Ähnliche Nachrichten "Dieses Tier würde ich auf keinen Fall essen": Mallorca-Auswanderer Jörg Dahlmann im großen Dschungel-Interview Mehr ähnliche Nachrichten Auch altbekannte Gesichter werden in Krümels Stadl zum Saisonstart auflaufen, darunter der Ur-Bachelor Paul Janke. Das Opening wird auch in diesem Jahr zwei Tage lang gehen, der zweite Tag wird eine wieder Schlagernacht, so Krümel. Hinter den Kulissen laufen in der Kult-Kneipe in Peguera aktuell Bauarbeiten, denn das Stadl wird vergrößert. Das nebenliegende Gebäude, welches bisher als Lager genutzt wurde, wird zum "Wohnzimmer" umgewandelt. "Es wird eine gemütliche Stube – klein und niedlich." Aller Voraussicht nach soll der Bereich von Krümels Stadl künftig "Starnberger Stube" heißen. Der Anbau ist aktuell noch eine einzige Baustelle, soll aber ein "gemütliches Wohnzimmer" werden. Foto: Marion Pfaff Mit dem Anbau wird das Lokal ums Doppelte wachsen. Fünf Tische plus eine Bar werden in darin Platz haben. "Es wird ein Mittelding für die Leute, die gerne bei uns feiern und etwas trinken wollen, denen das aber zu laut und zu voll ist", erklärt die Wirtin. "Wir ziehen das Projekt von null auf hoch", sagt Marion Pfaff und dementsprechend gebe es viel zu tun. In diesen Tagen werde zum Beispiel eine komplett neue Elektrik verbaut. Pünktlich zum Opening im April soll aber alles fertig sein, da ist sich Krümel sicher. Erst im vergangenen Jahr wurde das Stadl in Peguera komplett saniert und in neuem Look wiedereröffnet. Danach hatte die Partysängerin Krümel ihre Expansionspläne öffentlich gemacht. Sie hatte vor, ein weiteres Lokal im Südwesten der Insel zu betreiben. Die Idee sei noch nicht vom Tisch, aber zum diesjährigen Saisonstart im April nicht realisierbar, so die Wirtin.