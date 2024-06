Der balearische Verband der nationalen und internationalen Immobilienmakler (Abini) unterstützt ausdrücklich das kürzlich von der balearischen Regierung verabschiedete Makler-Gesetz. Das geht aus einer an diesem Donnerstag versandten Pressemitteilung hervor. Das neuen Regelwerk sei "ein wichtiger Schritt zur Ausmerzung des Immobilienbetrugs" und es biete den Käufern "mehr Sicherheit und Schutz."

Immobilienbetrug ist den internationalen Maklern zufolge auf den Balearen ein wachsendes Problem, von dem sowohl Einwohner als auch Investoren betroffen seien. "Diese betrügerischen Praktiken verursachen nicht nur erhebliche finanzielle Verluste, sondern schaden auch dem Vertrauen in den Immobilienmarkt unserer Region", heißt es in der Mitteilung.

Das neue Landesgesetz legt fest, dass die Zusammenarbeit mit offiziell registrierten Immobilienmaklern für sichere und transparente Transaktionen unerlässlich ist. Die Verordnung verpflichtet wiederum die Makler, eine Reihe strenger Anforderungen zu erfüllen, unter anderem:

- Offizielle Registrierung: Alle Makler müssen offiziell registriert sein, um sicherzustellen, dass sie die gesetzlich vorgeschriebenen beruflichen und ethischen Standards erfüllen.

- Transparenz: Die Makler müssen den Käufern klare und vollständige Informationen zur Verfügung stellen, um die Transparenz aller Transaktionen zu gewährleisten.

- Verbraucherschutz: Das Gesetz legt großen Wert auf die Sicherheit der Verbraucher und verpflichtet die Makler, mit äußerster Sorgfalt und Ehrlichkeit zu handeln.

"Diese neue Gesetzgebung ist eine entscheidende Entwicklung für unsere Branche", sagt Hans Lenz, Präsident von Abini. "Sie stellt sicher, dass Käufer vor betrügerischen Praktiken geschützt sind und dass sie den Fachleuten, mit denen sie zusammenarbeiten, vertrauen können. Transparenz und Verbrauchersicherheit stehen im Mittelpunkt und wir sind stolz darauf, diese Maßnahmen zu unterstützen."

Der Maklerverband Abini hatte in den vergangenen Monaten eng mit der balearischen Landesregierung zusammengearbeitet, um dieses Gesetz voranzutreiben, und will sich auch weiterhin für seine wirksame Umsetzung einsetzen. "Die Zusammenarbeit mit offiziell registrierten Immobilienmaklern ist nicht nur eine Garantie für die Sicherheit der Käufer, sondern hebt auch die Standards unseres Sektors", fügte Lenz hinzu. "Wir haben uns verpflichtet, Professionalität und Integrität in all unseren Aktivitäten zu fördern."