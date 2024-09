Der Immobilienmarkt auf Mallorca – vor allem in der Inselhauptstadt Palma – ist hart umkämpft. Die stetig steigenden Preise machen es einigen Menschen unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. So ist es auch einer jungen Mallorquinerin ergangen, die ihre Geschichte auf X veröffentlicht hat.

Die Studentin Nuria Mesquida hat eine Wohnung auf Mallorca wohl nicht bekommen, weil sie Einheimische und auf Mallorca gemeldet ist. Auf X teilte sie den Chatverlauf mit dem Vermieter der Immobilie, an der sie interessiert war. Wortwörtlich schreibt der Besitzer: "Nuria, eine der Bedingungen ist, dass du nicht auf Mallorca gemeldet bist. Diese Bedingung ist wichtig."

Cercant llogar pis a Mallorca i que te diguin que no perquè ets MALLORQUINA és simplement lo més surrealista que m'ha passat en ma vida. pic.twitter.com/VZF7RXpgML — nuri (@mesquida_nuri) September 3, 2024

Als die junge Mallorquinerin sich noch einmal nach dem Grund erkundigt, antwortet der Vermieter nur: "Es tut mir leid, manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir es uns wünschen". Nuria Mesquida schrieb auf X zu ihrem Erlebnis: "Eine Wohnung auf Mallorca zu mieten und eine Absage zu erhalten, weil man Mallorquinerin ist, ist einfach das Surrealste, was mir je in meinem Leben passiert ist."

Auch andere User zeigten sich empört und empfahlen der jungen Frau, sich zu beschweren oder Anzeige zu erstatten. Andere mutmaßten zu den Hintergründen des Falls: "Denn wer sich in der neuen Wohnung anmeldet, kann nicht für drei Monate rausgeschmissen werden, um eine Ferienvermietung zu machen", schreibt ein User.

Vor allem innerhalb der vergangenen anderthalb Jahre sind die Preise für Mietobjekte stetig angestiegen. Eine bezahlbare Wohnung in guten Zustand zu finden, ist für viele Menschen auf Mallorca ein Problem. Angesichts der – im Durchschnitt Europas niedrigen Gehälter auf den Balearen – ist dies vor allem für Residenten und Einheimische ein Problem.

Aktuell muss man schon für ein WG-Zimmer in Palma de Mallorca, je nach Lage und Ausstattung, zwischen 500 und 700 Euro rechnen. Die Wohnungskrise auf Mallorca treibt viele Einheimische ins "Immobilien-Exil". Sie suchen nach Alternativen auf dem spanischen Festland und planen eine Abwanderung. Denn die Quadratmeterpreise auf den Balearen sind mittlerweile bis zu viermal so hoch wie auf der iberischen Halbinsel.