Die emblematische Luxusanlage "Fortalesa d’Albercuix" auf Mallorca soll im Rahmen eines Projektes des Rathauses von Pollença und des Inselrates schrittweise für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Die Initiative zielt darauf ab, das Wissen über das historische Erbe des rund 350 Jahre alten Bauwerkes auf der Halbinsel Formentor zu fördern. Es ist geplant, zunächst ältere Menschen der Gemeinde Pollença an vier Terminen im kommenden Februar über die Anlage zu führen.

Der Bürgermeister von Pollença, Martí March, erklärte, dass die Besichtigungen, die in Gruppen von maximal 25 Personen organisiert werden, aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt, auf "kontrollierte" Weise durchgeführt werden. Da die Fortalesa als Gut von kulturellem Interesse (BIC) gelistet ist, ist sie gesetzlich verpflichtet, der Öffentlichkeit zugänglich zu sein. "Es geht nicht darum, es auf irgendeine Art und Weise zu tun, der Eigentümer muss seine eigenen Bedingungen festlegen, aber wir glauben fest daran, dass dieses Erbe zugänglich sein muss", sagte March.

Was zwei Jahre lang währte, wird nun gut

Die Öffnung der Fortalesa ist das Ergebnis von Verhandlungen, die das Rathaus im Jahr 2023 mit dem derzeitigen Eigentümer, dem norwegischen Multimillionär Ivar Erik Tollefsen, aufgenommen hat, der das Anwesen 2022 für 61,8 Millionen Euro erworben hatte. Nach einer Unterbrechung der Gespräche nahm die Gemeindeverwaltung den Dialog im Jahr 2024 wieder auf und einigte sich auf die Planung der ersten Besichtigungen.

Gleichzeitig erließ der Inselrat im Jahr 2024 zwei formelle Auflagen für die Immobilie, um den öffentlichen Zugang zum Kulturgut zu gewährleisten. "Wir begrüßen die Tatsache, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Kulturerbe auf verantwortungsvolle, kontrollierte und überwachte Weise genießen können", erklärte die Abteilung für Kulturerbe des Inselrates.

Die Anlage Fortalesa besteht aus mehreren Gebäuden und Pools. Das Bauwerk wurde 1919 von einem Maler in eine Luxusherberge umgewandelt. Während des Spanischen Bürgerkriegs nahm die franquistische Luftwaffe die Anlage in Besitz. Später gelangte "La Fortalesa" zurück in Privateigentum. In dem Komplex waren in den vergangenen Jahren mehrmals Filmszenen gedreht und Hochzeiten wie die des mallorquinischen Star-Basketballers Rudy Fernández gefeiert worden.