Der Erzherzog Ludwig Salvator, der Cousin von Kaiser Franz Joseph und Vertraute der Kaiserin Sisi, begleitet Helga Schwendinger schon länger als ein halbes Leben. Die gebürtige Linzerin, die an der Universität Wien deutschen Philologie, Geschichte und Sozialkunde studiert hat, schrieb ihre Diplomarbeit über ihn und promovierte auch über den berühmten Habsburger, der im Laufe von 30 Jahren auf Mallorca einen ganzen Küstenstreifen zwischen Valldemossa und Deià erwarb und zwischen 1869 und 1891 mit seinem siebenbändigen Monumentalwerk „Die Balearen” den Inseln ein beeindruckendes Denkmal setzte.

Schwendinger, die seit 35 Jahren in Palma und Wien lebt und arbeitet, gilt als die Expertin in Sachen Erzherzog. Unter anderem hat sie zwei Bücher über Ludwig Salvator veröffentlicht: Eine Biografie, die 1991 erst auf Spanisch, dann auf Deutsch erschien und deren dritte Auflage gerade in Druck ist, sowie 2022 das Werk „40 años con el Archiduque Luis Salvador (1982 – 2022)“, eine Artikelsammlung zu Leben und Werk des Erzherzogs. Die deutsche Ausgabe mit dem Titel „40 Jahre mit dem Erzherzog“ erscheint diesen Monat und wird am Sonntag, 16. Juni, im Literatursalon Can Gats in Llucmajor von der Autorin präsentiert werden.

Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr, Einlass ist ab 11.30 Uhr. Der Eintritt kostet 40 Euro, Sektempfang, ein themenbezogenes, hausgemachtes Menü und Wein inbegriffen. Eine Anmeldung unter 690-218709 oder iflohr.santanyi@gmail.com ist erforderlich.