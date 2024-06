Ein Jahr ist es her, dass die Konzertreihe Mallorca Me Suena in der Bodega Macià Batle junge Nachwuchsmusiker der Insel präsentierte. Diesen Sonntag, 23. Juni, laden MM und die Weinkellerei erneut zu Weinverkostung und Konzert nach Santa Maria. Auf dem Programm: „Young Artists 2.0”. Sieben hochtalentierte Musiker werden ab 12 Uhr auftreten, möglicherweise wird es einen weiteren kleinen Überraschungsgast geben. Unterstützt werden sie von der Pianistin und Organisatorin Miriam Picker-Bleuse, dem Solo-Cellisten der Sinfoniker der Balearen, Emmanuel Bleuse, und der Violinistin und Leiterin von Mallorca Me Suena, Nina Heidenreich.

Die neunjährige Olivia Bleuse ist eine der Protagonistinnen. Mit fünf sattelte sie von Geige auf Klarinette um. Anfangs machte sie sich mithilfe ihrer Mutter Miriam nach einer Klarinetten-Methode mit dem Instrument vertraut. Inzwischen wird sie von der Klarinettistin Marly Santamaria unterrichtet.

Die neunjährige Olivia Bleuse liebt ihre Klarinette.

Olivias Schwester Alicia spielt Querflöte. Mit nur elf Jahren hat sie dieses Jahr den französischen Fernsehmusikwettbewerb „Prodiges” in der Kategorie „Instrumente” gewonnen, in Wien wurde sie in den Hochbegabtenkurs der Universität für Musik und darstellende Kunst (MdW) aufgenommen. Zweimal im Monat wird sie nun zum Unterricht nach Wien fliegen und in den Sommerferien an Kursen für Kammer- und Orchestermusik teilnehmen.

Ihr 14-jähriger Bruder Noam ist ein Phänomen ganz anderer Art. Als Spieler von Atlético Baleares war in seiner Altersklasse zur vergangenen Winterpause Torschützenkönig der Liga. Nach 30 Toren in 15 Spielen klopften mehrere spanische Vereine bei ihm an, im August fängt er bei RDC Mallorca an. Dies, ohne die Schule und – unterrichtet von seiner Mutter – das Klavier zu vernachlässigen. Sollte sein Traum in Erfüllung gehen, wird er wohl der erste Fußballer sein, der auch virtuos in die Tasten greifen kann.

Noam Bleuse, 14 spielt nicht nur toll Klavier. Als Nachwuchsfußballer fängt er bei RCD Mallorca an.

Auch Vega Vaquer Campuzano ist 14 Jahre alt. Derzeit durchläuft sie die Mittelstufe des Konservatoriums der Balearen, wo sie in Geige und Klavier unterrichtet wird. Im Fach Geige hat sie die Studienjahre 2021 bis 2023, im Fach Klavier die Jahre 2022 und 2023 mit Auszeichnung abgeschlossen und außerdem verschiedene Meisterklassen für Violine absolviert.

Vega Vaquer, 14: Sie bestand die vergangenen Studienjahre am Konservatorium mit Auszeichnung.

Der 15-jährige Liam de Paor stand schon mit sechs Jahren als Tänzer auf der Bühne. Denn seine Eltern Gavin de Paor und Laura Macías gründeten und leiten die Ballettkompanie Pasodos. Mittlerweile hat das Klavier bei ihm absolute Priorität. Im vergangenen Jahr trat er als Solist mit der Petita Simfònica der Sinfoniker der Balearen unter der Leitung von Pablo Mielgo im Castell de Bellver auf. Er ist Preisträger der Sommerschule der Music Academy Forte in Brüssel, der Wettbewerbe 2023 und 2024 der Fundación Fidah auf Menorca und des Solistenwettbewerbs 2023 des Konservatoriums der Balearen.

Lluc Cladera, Jahrgang 2008, schloss die Grundstufe des Konservatoriums in Palma mit Auszeichnung ab, jetzt beendete er in den Fächern Cello und Klavier das vierte Jahr der Mittelstufe. Sein nächstes Ziel: Die Oberstufe. Er ist Mitglied des Jugendorchesters der Balearen und nimmt an der Petita Simfonietta teil.

Als Raphael Bleuse 14 Jahre alt war, zog er von Mallorca nach Wien, wo er an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien einen Vorbereitungskurs bei Lidia Baich abgeschlossen hat. Mit seinen 16 Jahren wurde er nun in die Bachelorklasse seiner Lehrerin aufgenommen. Als Finalist des Nachwuchs-Förderpreises „Goldene Note” in Wien war Raphael gerade erst auf ORF 2 live zu sehen und bei den Salzkammergut-Festwochen zu hören. Demnächst wird er als Solist in Salzburg, Wien und auf Mallorca auftreten.

Der Eintritt besteht aus einer freiwilligen Spende. Ihre „Gage” stellen die Musiker der Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància zur Verfügung. Reservierungen werden unter 971-140014 und 695-266179 (Telefon/Whatsapp) entgegengenommen.