Zehn Tage Kino mit 105 Lang- und 16 Kurzfilmen beschert das Atlàntida Mallorca Film Fest seit Freitag seinen Besuchern in Palma de Mallorca. Die offizielle Eröffnung findet einen Tag später, am Abend dieses Samstags, im Kulturzentrum La Misericòrdia statt. Dort hat der neueste Film „Isla perdida” des Regisseurs Fernando Trueba Weltpremiere.

Er und die Hauptdarsteller Matt Dillon und Aida Folch werden anwesend sein. Außerdem wird Liv Ullmann der Masters of Cinema Award 2023 überreicht. Im vergangenen Jahr konnte die norwegische Schauspielerin und Regisseurin den Festivalpreis wegen des Schauspielerstreiks in Hollywood nicht entgegennehmen.

Ullmann ist nicht der einzige Star des Festivals. Schauspieler Michael Douglas und Filmemacher Juan Antonio Bayona sind die Protagonisten des 21. Juli. In der Misericòrdia werden sie beide mit dem Masters of Cinema 2024 ausgezeichnet. Bayona ist der erste Spanier, der diesen Preis erhält. Sein bisher größtes Projekt war 2018 der Blockbuster „Jurassic World: Das gefallene Königreich”. Sein Film „Die Schneegesellschaft” war dieses Jahr mit 13 Preisen der große Abräumer bei der Goya-Verleihung. Am Montag, 22. Juli, wird es um 11.30 Uhr im Es Baluard ein Gespräch mit dem Cineasten geben.

Die große Abschlussgala findet am Sonntag, 28. Juli, ebenfalls in der Misericòrdia statt. An diesem Abend werden die Gewinner des offiziellen Wettbewerbs gekürt. Überdies hat der Spielfilm „Volveréis” von Jonás Trueba, Sohn von Fernando Trueba, Premiere. Das gesamte Programm befindet sich auf der Website atlantidafilmfest.com, über die auch der Kartenverkauf erfolgt.