Auch in diesem Jahr haben auf Mallorca die Klänge des Sinfonieorchesters der Balearen jeden Winkel des Weingutes Macià Batle in Santa Maria del Camí romantisch verzaubert, wie dies beim Benefizkonzert der Vollmondnacht jeden Sommer Tradition ist. Mit nahezu 1000 Besucher hat die Veranstaltung zugunsten der Hilfsorganisation Freunde der Kindheit einen neuen Rekord verzeichnen können.

In dem Verein sind zahlreiche Angehörige und Mitarbeiter des mallorquinischen Medienunternehmens Group Serra aktiv, die Präsidentin der Gruppe, Carmen Serra, ist die Vorsitzendes der karitativen Nichtregierungsorganisation Amics de la Infancia. Die Vereinigung unterstützt Hilfsprojekte für Kinder in Indien, Peru und Bolivien, wo den in Armut aufwachsenden jungen Menschen unter anderem Ausbildungen finanziert werden.

Unter freiem Himmel am Rande der Weinreben wurden den Besuchern der Bodega Macià Batle zu dem musikalischen Highlight die Edeltropfen des Weingutes kredenzt. Die Anwesenden konnten den Blanc de Blancs genießen, der in diesem Jahr mit dem Goldpreis Baco de Oro gewürdigt worden ist. Als Alternative gab es darüber hinaus den Rotwein des Hauses sowie den Rosé Margalida Llompart.

Klare Sache, dass ein guter Wein von einem passenden Gaumenschmaus begleitet werden wollte. Wie es sich in den vielen Jahren des Konzerts bewährt hat, erhielt das Publikum eine Verkostung lokaler Produkte gereicht, die Sponsoren für die Veranstaltung bereitgestellt hatten. Die beteiligten Unternehmen steuerten bei: köstliche Tapas von Turquesa Catering; geröstete Mandeln von Almendras Capó, traditionelle Olivenölkekse von Quely; Longuets-Brötchen mit Sobrassada-Paprikawurst von Can Company, Mahón-Käse vom Gütesiegel-Regulierungsrat Menorca. Das Restaurant Can Pintxo fuhr für die Tausendschaft der Besucher ein mexikanisches Gericht mit Fleisch vom Edelschwein Porc Negre, Gemüsemus und Avocadoschaum auf. Die Erfrischungsgetränke steuerte Coca-Cola bei,

als süße Dessertnote waren das Ensaimada-Schmalzschneckengebäck von Ca Na Teresa sowie Eissorten von Fet a Sóller in aller Munde.

Die Tore zum Bodegagelände hatten sich um 20.30 Uhr geöffnet, schon vorher hatten dort viele Menschen auf Einlass gewartet, die Lokalpolizei von Santa Maria musste den Autoverkehr per Hand regeln, eine Stunde später begann die Aufführung. Viele der Besucher waren deutsche Zweithausbesitzer aus allen Teilen der Insel. Sie saßen Seite an Seite mit den ebenfalls zahlreichen mallorquinischen Konzertgängern, vor dem Klängen kam es zu einem geselligen Austausch zwischen den Gruppen, die auf einem Teil des Geländes jeweils um Weinfässer saßen, die als Tisch dienten.

Unter der Leitung von Pablo Mielgo und mit Smerald Spahiu als Solist, der seine Geige brillant und filigran zugleich zum Klingen brachte, gab das Orchester ein Repertoire zu Besten, das aus einigen der bedeutendsten Werke des berühmten Soundtrack-Komponisten John Williams bestand. Dieser hat die Musik zu so unvergesslichen Hollywood-Klassikern wie „Der weiße Hai“, „E.T.“, „Indiana Jones“, „Schindlers Liste“ und „Star Wars“ geschrieben hat. Fazit: Das war ein Samstagabend wie ein echter Kinobesuch, nur tausendmal besser.