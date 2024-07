Dieser Wein ist ein ganz besonderer: Er ist der erste „Kreislauf-Wein” auf Mallorca und der balearischen Schwesterinseln. Mehrere Hotels auf der Insel haben zu der Entstehung des sogenannten „Cercle”, von dem es eine limitierte Auflage von jeweils 1000 Flaschen in den Varianten als Weißwein sowie Rosé gibt, beigetragen. Sein Name bedeutet „Kreis” und ein solcher schmückt auch das Etikett der Flaschen, das wiederum die Künstlerin Belén Escutia kreiert hat.

Dieses Gewächs, das im Weingut Macià Batle in Santa Maria herangezogen wurde, ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Arabella Hospitality Gesellschaft, zu der auf Mallorca die Hotels der deutschen Schörghuber-Gruppe gehören, der Bodega Macià Batle und dem Entsorgungsunternehmen Tirme, heißt es in einer Pressemitteilung der Arabella Hotels.

„Organische Abfälle aus dem Hotel St. Regis Mardavall Mallorca Resort, dem Castillo Hotel Son Vida und dem Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel werden dank der beim Unternehmen Tirme durchgeführten Prozesse in organischen Kompost umgewandelt, der die Weinberge der Landgüter Son Llompart und Son Fiol von Macià Batle düngt”, erklären die Initiatoren. So sei der erste „Kreislauf-Wein” der Balearen in einer „exklusiven Edition” entstanden.

Der weiße Cercle Blanc besteht zu 100 Prozent aus der einheimischen Rebsorte Prensal Blanc. „Mit einer gelben Farbe und einer ausgeprägten Träne heben seine blumigen Noten, Fruchtaromen, edles Holz und mineralische Noten, die für die roten Lehmböden Mallorcas charakteristisch sind, hervor”, heißt es in seiner Beschreibung. Der Rosé Cercle Rosat hingegen wird aus der heimischen Rebsorte Mantonegro und der französischen Edelsorte Cabernet Sauvignon gekeltert. Das gilt auch für den roten Cercle.

„Der Cercle trägt die Essenz Mallorcas in sich und hat die Ehre, der erste ‚Kreislauf-Wein’ der Inseln zu sein”, verkündeten die Organisatoren stolz. Insbesondere Bodega-Direktor Ramon Servalls ist ein großer Verfechter von heimischen Rebsorten und nachhaltiger Produktion. Auf seinem Weingut findet am 20. Juli auch das beliebte Mondschein-Konzert statt.