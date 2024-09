Auf Mallorca hat sich früher ein inzwischen völlig in Vergessenheit geratenes großes Denkmal von Italiens faschistischem Diktator Benito Mussolini befunden. Wie der Historiker Manuel García Gargallo in der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", berichtete, befand sich das Monument zwischen 1939 – dem Jahr der Machtergreifung von Francisco Franco – und den 1950er-Jahren im Eingangsbereich zur heutigen Drogensiedlung Son Banya.

Früher waren in den dortigen Baracken Soldaten untergebracht, die während des spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) in Bunkern an den Inselküsten Dienst schoben. Sie versuchten damals, die seit Beginn des Konflikts auf Seiten der Aufständischen befindliche Insel gegen die meist kommunistischen Kräfte der Spanischen Republik zu verteidigen.

Mussolinis Luftwaffe hatte zeitweise von Mallorca aus zusammen mit Kräften der deutschen Legion Condor die Franco-Truppen unterstützt. Zum Dank sponserte dem Italiener ein Privatmann das sieben Meter hohe und 3,5 Meter breite Denkmal. Über dem Kopf des Diktators befand sich ein großer, römisch anmutender Torbogen.

Laut dem Historiker García Gargallo wurde das Monument später vergraben – allerdings erst in den 1950er-Jahren. Das liege daran, dass das in Anfangszeiten eng mit Hitlerdeutschland und Italien verbundene Franco-Regime erst dann immer enger mit den USA zusammenarbeitete.

Man habe die neuen Freunde in Übersee offenbar nicht mit einem Denkmal des am 28. April 1945 von kommunistischen Partisanen erschossenen und später an einer Tankstelle in Mailand kopfüber aufgehängten "Duce" vor den Kopf stoßen wollen.