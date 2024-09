Die alljährliche "Nit de l'Art" markiert traditionell den Auftakt der Kunstsaison auf Mallorca. Tausende Besucher werden auch an diesem Samstagabend wieder auf Palmas Straßen strömen, um die Eröffnung von Ausstellungen in Galerien und Museen zu erleben. Die Veranstaltung, die zwischen 18 und 23 Uhr stattfindet, gilt als Pflichttermin für Kunstliebhaber – sowohl für Fachleute als auch für die breite Öffentlichkeit.

Breite Palette zeitgenössischer Kunst

Veranstaltet wird die "Nit de l'Art" von Art Palma Contemporani, einem Zusammenschluss von zwölf renommierten Galerien. Dazu gehören unter anderem ABA ART LAB, Galería Pelaires und CCA Andratx. In diesem Jahr wird die Liste der teilnehmenden Kunsthäuser um einen jungen Neuzugang erweitert: The Tube Gallery, die erstmals mit ihren Werken vertreten sein wird.

Während die Galerien am Hauptabend ihre Türen öffnen, bietet jede von ihnen bereits im Vorfeld ein umfangreiches Programm mit verschiedenen Aktivitäten. Neben geplanten Ausstellungen locken spontane Events, die dem Kunstfestival eine besondere Dynamik verleihen.

Ein Event für Jedermann

Ob Kunstliebhaber oder nicht – Die "Nit de l'Art" zieht Besucher aus allen Gesellschaftsschichten an. Die entspannte Atmosphäre, gepaart mit der Vielfalt an Kunstwerken, macht das Event zu einem gesellschaftlichen Highlight in Palma. Nicht nur Einheimische, sondern auch zahlreiche internationale Sammler reisen an, um an exklusiven Vorbesichtigungen teilzunehmen, bevor die Ausstellungen für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind.

Die "Nit de l'Art" hat sich längst als fester Bestandteil des kulturellen Kalenders auf Mallorca etabliert und verspricht auch 2024 wieder ein unvergessliches Erlebnis für Kunstinteressierte und Flaneure gleichermaßen zu werden. Einen Überblick über die teilnehmenden Galerien und das Programm finden Sie hier.