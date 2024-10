Einmal mehr laden MM und die Bodegas Macià Batle zu Weinverkostung und Konzert in die Weinkellerei in Santa Maria del Camí auf Mallorca. Dort findet am Sonntag, 6. Oktober, die nächste Veranstaltung der Kammermusikreihe Mallorca Me Suena statt, wie immer zugunsten der Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància.

Diese gemeinnützige Vereinigung unterstützt vor allem in Lateinamerika und Indien Projekte, die vornehmlich darauf ausgerichtet sind, sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Schulbildung und eine geregelte Ernährung zu gewährleisten. Zu Gast ist am 6. Oktober das Kaleidos Trio. Seine Mitglieder sind der Posaunist Vicente Cascales Mogica, seines Zeichens stellvertretender Solist der Sinfoniker der Balearen, dem Trompeter Alfonso Cantó Ramón und dem Pianisten Ángel López Martínez. Das Trio wurde 2019 von drei jungen Musikern aus Alicante und Murcia gegründet. Ähnliche Nachrichten Es geht rund: Dieser Edeltropfen ist der erste Kreislauf-Wein der Insel „Nachdem wir uns als Kommilitonen oder Lehrer-Schüler kennengelernt hatten, wollte die Entwicklung unseres Berufslebens, dass wir uns wieder treffen, aber diesmal als Partner in diesem Projekt”, so die Mitglieder des Trios. Sie werden Werke von Giuseppe Verdi, Enrico Morricone, Leonard Bernstein und John Williams spielen – Repertoire aus den Genres Oper, Musical und Filmmusik. Posaune, Trompete und Klavier ist in der klassischen Kammermusik eine äußerst seltene Kombination. Und Nina Heidenreich, die Leiterin von Mallorca Me Suena, gesteht offen: „Am Anfang konnte ich mir das gar nicht vorstellen und war sehr skeptisch.” Was sie an zeitgenössischen Werken hörte, schien sie zu bestätigen. Doch dann sah sie von dem Trio Aufnahmen mit Werken, die sie auch bei Macià Batle spielen werden, und das Blatt wendete sich. „Das ist einfach großartig, und die Musiker sind eine Wucht”, schwärmt sie. Zum Konzertprogramm sagt Posaunist Vicente Cascales: „Die Musik hat neben vielen anderen Dingen die Tugend, Geschichten zu erzählen. Mit ihren Klängen ist sie in der Lage, uns von den Grenzen des Weltraums bis in die Tiefen des Meeres zu versetzen. Sie kann von epischen Taten großer Helden erzählen, aber auch von alltäglichen Szenen, die sich gestern zwei Straßen weiter ereignet haben. Dieses Konzert ist eine Reise durch große Geschichten, die durch die sie begleitende Musik erzählt werden, die exklusiv für das Kaleidos Trio adaptiert wurde – vom Broadway bis zur Maestranza in Sevilla, von St. Paul’s in London bis zum Todesstern, vom alten Ägypten bis Hogwarts.” Begleitet wird die Reise auch durch die feinen Tropfen, die Macià Batle zur Verkostung anbietet. Sie beginnt um 12 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro. Reservierungen werden unter 971-140014 und 695-266179 (Telefon/Whatsapp) entgegengenommen.