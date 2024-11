Wie schön die Strände Mallorcas sind, hat jetzt auch einer der weltweit größten Produzenten von Zeichentrick- und Unterhaltungsfilmen entdeckt: Disney hat einige Szenen für seinen neuen Weihnachtsfilm auf Mallorca gedreht. Die Traumbucht Cala Agulla im Osten der Insel hat dabei in diesem Sommer als Set gedient. Unter anderem auf YouTube ist der Kurzfilm schon über eine Million Mal angesehen worden.

In dem Kurzfilm zur Weihnachtszeit geht es um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem kleinen Jungen und einem Oktopus. Nach einem Bad im Mittelmeer vor Mallorca saugt sich der kleine Oktopus auf dem Kopf des Jungen fest und will nicht mehr weichen. Auch der zur Hilfe gerufene Rettungsschwimmer an der Cala Agulla weiß keinen Rat und zuckt nur mit den Schultern.

So bleibt dem kleinen Jungen nichts anderes übrig, als mit dem Oktopus auf dem Kopf zu leben und ihn auch nach dem Mallorca-Urlaub mit nach Hause zu nehmen. Der Junge und sein neuer Freund leben fortan miteinander, essen und schlafen gemeinsam und erkunden zusammen die Welt. Wie das Unternehmen Disney in einer Pressemitteilung schreibt, sind jene Szenen in der tschechischen Hauptstadt Prag gedreht worden.

Der weihnachtliche Kurzfilm "A Christmas Short: The Boy and the Octopus" stammt aus der Feder des neuseeländischen Oscar- und Grammy-Preisträgers Taika Waititi. Disney nennt den viermütigen Streifen eine "herzerwärmenden Geschichte über eine Kinderfreundschaft".

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Mallorca als Filmkulisse dient. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach der Insel als Filmset gestiegen. Unter anderem drehten schon die US-Stars Nicole Kidman und Morgan Freeman auf Mallorca, aber auch deutsche Serien sind vor Ort produziert worden. In Sóller und Palma de Mallorca spielte unter anderem die Netflix-Serie "Kleo".