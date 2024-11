Die verheerende Flutkatastrophe in Valencia Ende Oktober dieses Jahres hatte Auswirkungen bis nach Mallorca: Eine landesweite Staatstrauer zum Gedenken an die Opfer der schrecklichen Katastrophe hatte zur Folge, dass das Auftakt-Event des Inselkinos im Mallorca Country Club in Santa Ponsa am 1. November 2024 abgesagt werden musste.

Nun geht es aber Anfang 2025 in leicht veränderter Form doch weiter, wie Organisator Thomas Pflaum von Mallorca Engel Services sagte. Am 24. Januar wird der Film "Alles Fifty Fifty" mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle gezeigt, wofür der Vorverkauf schon startete (Tickets sind online ab 19,50 Euro erhältlich). Der Einlass ist um Einlass ab 17.30 Uhr, wobei es um 19.30 Uhr einen Talk mit Schauspielerin Tina Ruland gibt, die die Inselkino-Reihe unterstützt. Der Filmbeginn ist um 20 Uhr, nach dem Film gibt es Livemusik. Das Film-Event des für deutschsprachige Residenten und Urlauber angedachten Kinos findet in der Sala Cridas (Carrer Gremi de Boneters, 12 in 07009 Palma).

Gegenüber MM sagte Ruland: "Wir machen natürlich weiter, auch wenn unsere Premiere verschoben werden musste. Die große Premiere wird es am ersten langen ersten Mai-Wochenende geben mit Manta Manta – Zwoter Teil geben", so die Schauspielerin, die 1991 mit der Rolle als Friseurin "Uschi" in der Actionkomödie "Manta, Manta" ihren großen Durchbruch feierte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de INSELKINO (@inselkino_balearen)

"Wir sind der Meinung, dass Mallorca unbedingt deutsches Kino braucht. Daher sind wir in den Monaten Januar, Februar und März am mit Indoor-Events am Start, was auch in dieser kühleren Jahreszeit wohl auch passender ist", so Ruland. Darüber hinaus wird am Abend des 24. Januar auch Reality-Star Daniela "Danni" Büchner erwartet.

Am 2. Mai um 18 Uhr wird es dann endlich das große Premieren-Film-Event mit "Manta Manta – Zwoter Teil" im Mallorca Country Club geben. Hauptdarsteller des Actions-Films, der 2023 in den Kinos lief, waren Til Schweiger und Tina Ruland. Der Filmbeginn ist um 20 Uhr und im Anschluss steht DJ David Gee an den Turntables.