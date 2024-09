Auf Mallorca immer nur Filme auf Spanisch – im besten Fall mit englischen Untertitel – gucken? Das ist nun endgültig vorbei – denn gleich zwei neue Kino-Projekte mit deutschsprachigen Filmen gehen auf der Insel an den Start!

Bei der ersten "Leinwand-Offensive" handelt es sich um das "Inselkino Mallorca". Das Konzept des Projekts wurde von der bekannten Schauspielerin Tina Ruland und dem Mitbegründer der "Mallorca Engel Services", Thomas Pflaum, umgesetzt.

Start ist am 1. November um 20 Uhr im Mallorca Country Club in Santa Ponça mit dem Film "Manta Manta - Zwoter Teil" mit Til Schweiger und Tina Ruland in den Hauptrollen. Der Eintrittspreis beträgt 19,50 Euro (inclusive Sitzplatz), für ein VIP-Ticket werden 99,50 Euro fällig.

Aufwendig wurde der "Cinesafreig" in der Filmfactory Mallorca durch den Künstler Peter Pansch gestaltet. (Foto: privat)

Bei der anderen Aktion handelt es sich um das einzigartige Outdoor-Kino in der Filmfactory Mallorca in Inca. Dort wurde ein 12 auf 15 Meter großes Kino-Gelände in einem umgebauten landwirtschaftlichen Wasserspeicher (einem "Safreig") eingerichtet, weshalb sich das Projekt "Cinesafreig" nennt. Macher ist der deutsche Künstler Peter Pansch, der das "Kinobecken" innerhalb von zwei Jahren aufwendig mit 120 Werken bemalt hat.

Am Samstag, 12. Oktober sind dort neugierige Kinofreunde zu der Premiere "The Painting Game" um 20.15 Uhr willkommen. Popcorn gibt es dabei für alle Kino-Fans gratis, Getränke zu kleinem Preis.