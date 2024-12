Caro Fortenbacher kehrt in den Salon Can Gats in Llucmajor auf Mallorca zurück. Bereits vergangenen Mai präsentierte die Sängerin dort ihr Programm „Abba macht glücklich!”. Jetzt hat sie sich trotz vollem Terminkalender für zwei Abende am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. Dezember, freigeschaufelt, um das Inselpublikum mit den schönsten Weihnachtssongs und Welthits, von Barbara Streisand bis Tom Waits, zu beglücken.

Begleitet wird die Hamburgerin von Andreas Paulsen am Keyboard. Beide Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr mit einem Sektempfang. Nach dem ersten Teil des Konzerts gibt es in den Pausen ein hausgemachtes Weihnachtsmenü mit mallorquinischen Weinen, danach geht es mit Musik weiter. Fortenbacher ist eine deutsche Sängerin, Comedian und Schauspielerin. Sie wurde durch das ABBA-Musical Mamma Mia bekannt, in dem sie von 2002 bis 2007 als Hauptdarstellerin am Hamburger Operettenhaus engagiert gewesen war. Bodega & Salon Can Gate befindet sich im Stadtpalast in Llucmajor. Dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Eintritt: 45 Euro. Eine Anmeldung unter iflohr.santanyi@gmail.com oder 690-218709 ist erforderlich.