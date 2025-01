Palma de Mallorca hat weit mehr zu bieten als die bekannten Sehenswürdigkeiten und gemütlichen Tapas-Bars. Wer die Inselhauptstadt von einer anderen Seite kennenlernen möchte, sollte sich ins lebendige Viertel Pere Garau begeben – eine kleine, aber faszinierende Ecke, die den Charme eines chinesischen Stadtteils versprüht. Rund 40 Prozent der auf Mallorca lebenden Chinesen haben sich hier niedergelassen, und das Viertel steckt voller Überraschungen. Besonders zur Feier des chinesischen Neujahrs am 9. Februar bietet sich die Gelegenheit, die Verschmelzung von fernöstlicher Tradition und mediterraner Lebensart zu erleben.

Nur etwa 15 Gehminuten vom Plaça Espanya entfernt, liegt dieses asiatische Refugium im Herzen der Inselmetropole. Ein erster Stopp für Entdecker ist der Lelego Market in der Calle Nuredduna 8. Dieser chinesische Supermarkt ist der perfekte Ort, um in die Vielfalt der fernöstlichen Kultur einzutauchen.

Hier gibt es alles, was das Herz eines Liebhabers asiatischer Küche höherschlagen lässt – von Stäbchen über Glückskekse bis hin zu frischen Zutaten, exotischen Teesorten, Süßigkeiten und dekorativen Haushaltsgegenständen. Und wer ein wenig abenteuerlustig ist, kann sich ein Eis am Stiel aus grünen Sojabohnen oder Kichererbsen aus dem Kühlregal gönnen – ein erfrischender Geschmackserlebnis der ganz anderen Art.

Die tanzenden Drachen sind fester Bestandteil des Programmes am chinesischen Neujahrsfest.

Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr bieten die perfekte Gelegenheit, die Straßen von Pere Garau zu erkunden und dabei eine kulturelle Show zu erleben: Tanzende Drachen, Trommeln und eine Vielzahl von traditionellen Bräuchen füllen die Straßen und lassen den Stadtteil in einem ganz besonderen Licht erstrahlen.

Der Charme dieses Viertels entfaltet sich nicht nur in den chinesischen Geschäften, sondern auch in den kleinen, von Einheimischen geführten Cafés und Tapas-Bars. Im La Tacita, einem beliebten Treffpunkt, finden sich mallorquinische Frühstücksklassiker wie Croissants und Tostadas auf der Karte. Die freundliche Bedienung erzählt mit einem Lächeln: „Die Mallorquiner lieben ihren Café con Leche – ein grüner Tee? Das verstehen hier nur wenige.“ Doch trotz solcher Unterschiede ist die chinesische Präsenz in Pere Garau allgegenwärtig und trägt zu einer bemerkenswerten kulturellen und kommerziellen Vielfalt bei.

Asiatische Mitbürger haben sich meist vollkommen integriert.

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt ist die Integration der asiatischen Gemeinschaft. Die chinesischen Mitbürger haben sich nicht nur in die Stadt integriert, sondern auch maßgeblich zur kulturellen Bereicherung von Palma beigetragen. Das Huayue-Bildungszentrum bietet Sprachkurse, Musikunterricht und zahlreiche kulturelle Veranstaltungen an, um das Verständnis und die Wertschätzung für die chinesische Kultur zu fördern.

Der Chinesische Verband der Balearen (ACHINIB) spielt dabei eine Schlüsselrolle und sorgt für den Erhalt der kulturellen Traditionen, wie das chinesische Neujahrsfest. Der Vorsitzende Fang Ji setzt sich unermüdlich für den interkulturellen Dialog ein, um die Koexistenz und das Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern.

Wer also nach einem einzigartigen, multikulturellen Erlebnis sucht, sollte sich auf den Weg ins chinesische Viertel von Palma machen und dabei die faszinierende Mischung aus östlicher und westlicher Lebensweise genießen. Das chinesische Neujahrsfest ist dabei ein besonders eindrucksvoller Anlass, um in diese lebendige Welt einzutauchen. Das genaue Veranstaltungsprogramm finden sie hier.