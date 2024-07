Ein mysteriöser Mann hat am Sonntag die gesamte Terrasse des Edel-Restaurants "Ca's Patró March" an der berühmten Cala Deià im Nordwesten von Mallorca für zwei Personen reserviert, viel dafür bezahlt, doch am Ende auf sein Erscheinen verzichtet.

Die Betreiber des spektakulär auf einer Klippe gelegenen Meeresfrüchtetempels mussten nach eigenen Angaben Stammgäste wegen des speziellen Ersuchens auf andere Tage vertrösten. Das habe sich schwierig gestaltet, sagten sie der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Wie weiter bekannt wurde, war bereits ein Blumen-Arrangement angeschafft worden. Außerdem wurden teure Hummer besorgt und für ein erwartetes Festmahl vorbereitet. Auch musikalische Einlagen sollten gespielt werden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der wohlhabende Interessent seiner Angebeteten einen Heiratsantrag mit allem Drum und Dran stellen wollte, von diesem Vorhaben aber dann doch abließ. Von dem Restaurant aus, in welchem auch schon König Felipe VI. gespeist hatte, kann man einen Traumblick auf das Meer genießen. Erreichbar ist die Cala Deià nach einer kurvenreichen Abfahrt auf einer engen Straße.