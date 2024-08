Auch auf Mallorca kann gefeiert werden wie in Süddeutschland. In diesem Jahr wird in Santa Ponça-Son Bugadelles erstmals ein neues Oktoberfest ausgerichtet. Auf dem Festplatz, wo auch der deutsche Weihnachtsmarkt aufgebaut ist, soll das Fest zehn Tage lang auf die Beine gestellt werden. Dafür wird die Handwerkermesse allerdings ausfallen.

Von Freitag bis einschließlich Sonntag, 18. bis 27. Oktober, soll in der Zeit zwischen 11 und 23 Uhr gefeiert werden, erzählt der Festwirt Holger Becker, der auch seit Jahren für den Weihnachtsmarkt in Son Bugadelles verantwortlich ist. Um den kulinarischen Teil kümmert sich ebenfalls kein Unbekannter: Werner Wiedemann ist deutscher Gastronom und betreibt das Rancho La Romana in Peguera.

Was auf dem neuen Oktoberfest im Südwesten Mallorcas geboten sein wird, hat Festwirt Holger Becker im MM-Interview verraten: Haxen, Hendl und Leberkäse – teilweise original aus der Bundesrepublik – sowie eine Blaskapelle werden für bayerisches Flair sorgen. Natürlich gibt es auch Hofbräu-Bier aus München. Selbst die Musiker werden eigens aus Deutschland eingeflogen, so Becker. Dafür sind Wohnungen angemietet worden. "Es ist ein Haufen Organisation, so ein Fest auf die Beine zu stellen."

1400 Meter Stoffbahnen in Blau und Weiß sind schon gekauft worden, um das Zelt bayerisch zu dekorieren. Unter den Besuchern vermutet der Organisator nicht nur Deutsche: "Die Spanier und Mallorquiner feiern gerne, da ist jeder gerne gesehen." Neben der Blaskapelle werden auch "namhafte Künstler der Insel" auftreten. Welche das genau sein werden, wird noch bekannt gegeben.

Laut eigener Aussage habe der Festwirt Becker vor 15 Jahren "das erste Oktoberfest auf Mallorca" ausgerichtet. In Peguera habe er dafür ein kleines Zelt aufgestellt, das er nur drei Tage vorher auf Ebay ersteigert hatte, blickt er zurück. "Wir haben fünf Tage gefeiert, jeden Tag war das Zelt voll. Alles war sehr improvisiert, aber es gab Bier und Bratwurst", erzählt der Deutsche mit einem Lachen.

Wo sonst der deutsche Weihnachtsmarkt in Son Bugadelles läuft, wird in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein Oktoberfest gefeiert. Foto: Archiv

Die für das Oktoberfest in Son Bugadelles aufgebauten Zelte bleiben auch nach den Feierlichkeiten stehen. Denn schon am 22. November geht der deutsche Weihnachtsmarkt an derselben Stelle los. Bis 15. Dezember wird die Vorweihnachtszeit mit altbewährtem Programm auf die Beine gestellt.