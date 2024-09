Zwei bei deutschen Urlaubern sehr beliebte Chiringuitos in Cala Rajada im Nordosten von Mallorca sollen illegal operieren. Die Umweltschutzgruppe GOB verlangte deswegen von den Behörden die umgehende Schließung der an der bekannten Cala Agulla und am Son-Moll-Strand gelegenen Buden. Für diese Gastbetriebe lägen keine offiziellen Genehmigungen vor. Die Besitzer habe man bei der spanischen Küstenschutzbehörde angezeigt.

Sowohl der Cala-Agulla- als auch der son-Moll-Strand werden derzeit weiterhin von vielen Urlaubern besucht. Diese schätzen die Chiringuitos, weil sie fast direkt auf dem Strand liegen, also keine lange Lauferei vonnöten ist. Cala Rajada ist bei Bundesbürgern seit vielen Jahrzehnten besonders beliebt. Der langjährige dortige Resident und MM-Freund Dieter Bohlen zog durch seine bloße Anwesenheit zahlreiche Inselfreunde in den Nordosten. Als Perle sondergleichen gilt der naturbelassene Cala-Agulla-Strand, der sich nur ein paar Gehminuten vom Ortskern befindet. Dort ist es möglich, Dutzende Meter hinaus ins türkisblaue Meer zu gehen. Hinter jenem Strand dürfen keine Gebäude errichtet werden. Der kleine Son-Moll-Strand liegt inmitten einiger Hotels.