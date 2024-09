Passagiere im Flughafen von Son Sant Joan können schon bald vor ihrem Abflug von Mallorca noch einmal auf die Schnelle qualitativ höchste spanische Kulinarik genießen. Denn der Gastronom Dabiz Muñoz, der durch eine Jury von "The Best Chef Awards" mehrmals zum besten Koch der Welt gekürt wurde, wird ein neues Restaurant im Insel-Airport eröffnen.

Über das Konzept seines neuen Gourmet-Tempels sagte der Spanier: "Aufgrund meiner Arbeit verbringe ich viel Zeit auf Flughäfen, ich kenne die Dynamik, den Rhythmus, die Hektik, wenn man nicht ankommt und die verlorenen Stunden aufgrund einer Flugverspätung. Ich reise praktisch jedes Jahr in alle fünf Kontinente und habe lange darüber nachgedacht, wie man etwas machen kann, was es noch nie gegeben hat, ein hedonistisches, dynamisches und frenetisches Erlebnis mit der Qualität, zu der wir uns selbst verpflichten."

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, steckt hinter dem Restaurant-Konzept ein Joint Venture, an dem die Unternehmen UniverXO und Avolta beteiligt sind. Außer auf der Baleareninsel soll es noch acht weitere Dependencen des "Hungry Club"-Restaurants von Muñoz geben, darunter in den Flughäfen von Madrid, Barcelona und Málaga. Das erste Speiselokal der Kette eröffnet noch diese Woche am Airport Adolfo Suárez Madrid-Barajas in der spanischen Hauptstadt. Wann hingegen das Lokal auf Mallorcas Flughafen mit einem breiten "Take-Away"-Angebot von Speisen eröffnet, ist noch nicht bekannt.

Die Speisekarte trägt die Handschrift des Madrider Chefkochs und soll sich permanent je nach Tageszeit dynamisch ändern. Somit ist die Auswahl des Essens, das aus regionalen Produkten hergestellt wurde, an das hohe Tempo des Flughafens angepasst – und es spielt keine Rolle, ob man an der Bar am Terminal sitzt oder sein Essen direkt in den Flieger mitnehmen will. Die Öffnungszeiten des "Hungry Clubs" werden sich an denen der Duty-free-Shops am Airport orientieren.

Der renommierte spanische Koch hat in der jüngsten Vergangenheit schon einmal Fast-Food-Produkte auf dem Gastro-Markt gelauncht. In diesem Sommer arbeitete er mit "Burger King" zusammen, und präsentierte dabei zwei eigene Produkte auf der Speisekette der amerikanischen Schnellrestaurantkette: einen Hamburger mit Angus-Beef und einen Hähnchen-Burger.