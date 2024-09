Regenbogen, eine leichte Brise, Fingerfood und heiße DJ-Beats im Purobeach Club in Cala Estància auf Mallorca – das alles war am Samstagabend in einer der nobelsten Einrichtungen der Insel zu erleben, der mit dem "Eclipse"-Event den Abschluss des Sommers feierte. Am Empfang wurden die zahlreichen, elegant gekleideten Gäste mit Cava auf Eis mit Him- und Heidelbeeren begrüßt und später mit Tapas, Sushi, Mini-Hamburgern und gegrillten Meeresfrüchten verköstigt.

Auch der mediterrane Wettergott gab der Party anscheinend seinen Segen. Denn zu Beginn des Events war der Himmel gegen 18 Uhr zwar noch leicht bewölkt, lockerte sich später jedoch auf, bis sogar ein leuchtend-erhabener Regenbogen zu sehen war. Gegen 19.24 Uhr brach die Sonne durch, die zu späterer Stunde am Meereshorizont unterging. Bis nach ein Uhr nachts tanzte das Publikum zu den Klängen der Turntables von DJs Isaac Indart, Makeda Cultura, Sebas Ramis und Vik-t. Ähnliche Nachrichten Feuershow mit Tänzern am Pool: So war das Season-Opening des Purobeach-Clubs auf Mallorca Der noble Strandclub, der ganz in Weiß gehalten ist und über eine Dachterrasse verfügt, über der man gelegentlich Möwen am blauen Himmel fliegen sieht, wurde 2005 eröffnet. Gründer war der Schwede Mats Wahlström, der seine Puro-Anteile jedoch 2012 verkauft hatte. In einem MM-Interview verriet der Unternehmer, wie er auf die Idee zu dieser außergewöhnlichen Location mit auf der Insel wohl einzigartigem Lifestyle-Ambiente gekommen war: "Ich habe damals diese kleine Halbinsel mit 180 Grad Meerblick gesehen. Sie wurde dann zu unserem Beach-Club in Palma. Dazu wurde ich von einem Aufenthalt kurz zuvor in Ses Salines auf Ibiza inspiriert."