Mallorca verwandelt sich im Oktober in ein Paradies für alle Liebhaber bayerischer Traditionen – und das ohne lange Flüge nach München. Ganz vorne mit dabei ist das brandneue Oktoberfest in Santa Ponça, das dieses Jahr zum ersten Mal im Gewerbegebiet Son Bugadelles seine Tore öffnet. Vom 18. bis 27. Oktober heißt es dort: O’zapft is! Und das gleich zehn Tage lang.

Festwirt Holger Becker, der auch für den beliebten Weihnachtsmarkt an gleicher Stelle verantwortlich ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bayerische Tradition auf die Balearen zu bringen. Ganze 1400 Meter Stoff in Blau und Weiß wurden bereits bestellt, um das 1000 Quadrameter große Festzelt stilecht zu schmücken. „Wir wollen den Gästen echtes Wiesn-Flair bieten”, erklärt Becker. Dafür werden nicht nur original bayerische Spezialitäten wie Haxn, Hendl und Leberkäs angeboten – teilweise direkt aus Deutschland importiert –, auch das Bier kommt standesgemäß aus München. Hofbräu vom Fass, versteht sich. Für die Gastronomie im Festzelt zeichnet Werner Wiedemann, Betreiber des Rancho La Romana in Peguera verantwortlich.

Aber was wäre ein Oktoberfest ohne Musik? Natürlich dürfen auch die typischen Klänge nicht fehlen. Dafür wird eigens eine Blaskapelle aus Deutschland eingeflogen, um die Gäste in Feierlaune zu versetzen. „Die Musiker sind absolute Profis und bringen die richtige Stimmung mit”, versichert Becker. Neben der Blasmusik sind auch einige mallorquinische Künstler angekündigt, deren Namen allerdings noch unter Verschluss gehalten werden. „Die Spanier und Mallorquiner feiern gerne, also wird hier sicher ordentlich die Post abgehen“, so der Organisator optimistisch.

Der Eintritt zum Oktoberfest in Santa Ponça ist frei, und die Besucher sind eingeladen, die vielfältigen Attraktionen zu genießen – von Brezeln über Bier bis hin zu Live-Musik. Wer sichergehen will, einen Platz zu bekommen, sollte aber frühzeitig auf der Matte stehen, denn Platz ist im Zelt zwar für viele, aber die Nachfrage dürfte hoch sein. Schließlich kann man nicht jeden Tag mitten auf Mallorca in eine Mini-Wiesn eintauchen.

Doch Santa Ponça ist bei weitem nicht das einzige Oktoberfest auf der Insel. Auch die Event-Location Son Amar hat sich mittlerweile einen Namen als feste Oktoberfestgröße gemacht. Vom 4. bis 20. Oktober wird hier bereits zum vierten Mal gefeiert, was das Zeug hält. Jeweils freitags und samstags von 18 bis 0 Uhr sowie sonntags von 13 bis 20 Uhr kommen die Gäste in den Genuss von Live-Musik, bayerischen Schmankerln und jeder Menge Gerstensaft. Wer sich besonders edel fühlen möchte, kann im VIP-Bereich direkt an der Bühne Platz nehmen – für 200 Euro steht hier ein Tisch für zehn Personen bereit. Reservierung unter www.sonamar.com ist empfehlenswert.

Nicht zu vergessen: Peguera, dessen Plaza Torà ebenfalls zum Oktoberfest-Hotspot mutiert. Vom 3. bis 20. Oktober wird dort unter freiem Himmel gefeiert. Deutsche und mallorquinische Gäste sind eingeladen, bei bayerischer Musik, Brezeln und Bier die Gemütlichkeit zu genießen.

Und wem das noch nicht genug ist, der kann am 12. und 13. Oktober im „Vino y Más” von Kultwirtin Erna Hepp in Peguera weiterfeiern. Mit einer etwas familiäreren Atmosphäre, DJ-Musik und typischen Leckereien wie Obazda, Weißwurst und Leberkäse wird auch hier der Oktober gebührend gefeiert. Besonders spannend: Am 13. Oktober gibt es einen Trachten-Wettbewerb, bei dem die schönsten Dirndl und Lederhosen prämiert werden. Der Eintritt ist frei, mitzubringen sind gute Laune und Lust auf ein bayerisches Fest mitten im Mittelmeer.