Feiern wie in Bayern geht auch auf Mallorca! Ab Freitag, 18. Oktober, heißt es gleich an mehreren Orten auf der Insel: "O-zapft is!" Denn an diesem Wochenende werden vier große Oktoberfeste parallel gefeiert. Zum ersten Mal wird das Oktoberfest auf Santa Ponças Festgelände Molino de Calvià beim Gewerbegebiet Son Bugadelles ausgerichtet – es soll das größte Fest dieser Art auf Mallorca werden.

Im Südwesten sorgen der deutsche Gastronom Werner Paul Wiedemann und Weihnachtsmarkt-Organisator Holger Becker für Gaudi. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung um 17 Uhr an diesem Freitag mit dem traditionellen Fassanstich. Den übernimmt Calviàs Bürgermeister Juan Antonio Amengual.

Täglich kann von 11 bis 23 Uhr im blau-weiß geschmückten Festzelt und Garten gefeiert werden – und zwar bis zum 27. Oktober. Platz ist für 1500 Gäste, die an Holztischen ihre Maß genießen können. Dafür sind sogar 20.000 Liter Hofbräu-Bier aus München auf die Insel gebracht worden. Auch eine Blaskapelle wurde eigens eingeflogen.

Wer nicht nur was trinken, sondern auch essen will, bekommt echt bayerische Schmankerl serviert: Ob Riesen-Hendl, Grill-Haxn, Weißwurst, Leberkäse oder Brotzeitbrettl – alles wurde nach Wiedemanns persönlichen Rezepten für das Event in seinem Restaurant Rancho Romana in Peguera und in Kooperation mit einer Metzgerei aus Palma de Mallorca zubereitet.

Die Organisatoren haben auch einen Shuttle-Service auf die Beine gestellt. Ab 22 Uhr werden Feiernde gegen einen Obolus mit kleinen Bussen an zentrale Punkte in Santa Ponça, Peguera und Palmanova gebracht.

Auch an anderen Orten auf Mallorca wird an diesem Wochenende nochmal zünftig gefeiert. Ebenfalls in Santa Ponça wird im Mallorca Country Club das Oktoberfest organisiert. Vor den Toren von Palma de Mallorca findet eines der bekanntesten Oktoberfeste der Insel statt: Im Son Amar in Palmanyola, an diesem Wochenende ist dort Endspurt. Bis einschließlich Sonntag, 20. Oktober, kann da getanzt und getrunken werden. Noch mehr Informationen finden Sie direkt beim Veranstalter. Und auch im Osten Mallorcas geht es bayerisch zu: Am 19. Oktober im Balus in Cala Rajada.