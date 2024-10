Duftendes, frisch gebackenes Brot ist etwas, dem nur Wenige widerstehen können. Und noch besser ist es, wenn das Produkt guten Gewissens verspeist werden kann. Diesen Gedanken haben immer mehr Menschen. Denn das Interesse an gesundem Gebäck mit lokalen Wurzeln oder alternativen Mehlsorten ist hoch. Diesem Trend folgen nun zahlreiche Bäcker und stellen ihr Angebot komplett um.

Der Bäckermeister Thomas Grasberger und seine Frau Michelle bieten in ihrem Laden „Thomas Bakeshop Boutique” in Santa Catalina nur noch hochwertige Bio-Produkte. Grasberger ist bekannt für seine lang geführten Sauerteige. Das heißt, dass der Teig mindestens 16 bis 18 Stunden gären muss. Dadurch wird das Brot leicht verdaulich. „Ich verlange Bio-Qualität, die auf Mallorca kaum zu finden ist”, so der Wiener. Deswegen bestelle er Mehlsorten aus ganz Europa, obgleich die Ware erst einmal auf die Insel geliefert werden muss.

Der gesunde Aspekt ist auch Jaume Barceló wichtig. In seinen beiden Bäckereien „Forn i Patisseria Can Bet” in Campos verzichtet er auf jegliche Zusatzprodukte und verwendet lediglich natürliche Mehle von bester Qualität. „Ich mache meine mallorquinischen Brote nur noch aus Mais, Dinkel, Soja, Buchweizen oder Körnern”, betont Bareló.

Rafel Solivellas verwendet in seiner Backstube in Búger zudem das mallorquinische Urkorn „Xeixa”. Zusätzlich nutzt er T80, ein französisches Steinmühlenmehl. Für ihn ist nur die beste Qualität gut genug.

Die Bäckermeisterin Rosa María Pons hat sich auf glutenfreie Backwaren spezialisiert und benutzt alternative Mehlsorten. In ihrem Laden „Dulcelíaco” bietet sie alle auf Mallorca typischen Gebäckstücke. Egal ob süß oder salzig – Ensaïmada oder Pan Moreno. Alles muss für Zöliakiebetroffene geeignet sein. Also Menschen, die den Weizenkleber „Gluten” in ihrem Körper nicht verdauen können. Ohne dieses Getreideeiweiß können Brote nur schwer die Form halten. Sie hat Rezepte mit Reis-, Hirse-, Kicher-erbsen- oder Buchweizenmehl kreiert. So könne jeder sein täglich Brot genießen.

Tradition wird auch hier großgeschrieben: Die Bäckerei La Patisseria Real in Palma kann stolz auf ein halbes Jahrhundert zurückblicken. Sie war 1974 von Toni Gelabert gegründet. Heute backt Toni mit seinem Sohn Jaume zusammen, aber nach den altbewährten Rezepten. Allerdings ergänzen sie die mallorquinischen Klassiker mit angesagtem Gebäck aus der heutigen Zeit, wie amerikanischem Cheesecake.