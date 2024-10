Wenn jemand auf Mallorca von Bunyols spricht, redet er eigentlich von etwas, das missraten oder sehr schlecht gemacht ist. Beim ersten Anblick der kleinen Krapfen mag das so erscheinen. Ihr Gaumen wird Ihnen aber spätestens nach dem ersten Bissen widersprechen. Denn egal wie sie aussehen, lecker sind die Kartoffel-Hefeteig-Kreppel alle mal!

Stellen Sie sich die Kalorienbombe wie eine Kreuzung aus einem kleinen Berliner, einem Windbeutel und einem Donut vor. Nur ohne Marmeladenfüllung, Sahne oder Zuckerglasur, dafür jeder Menge Zucker und Kartoffel im Teig.

Selbst wenn das fertige Gebäckstück so unspektakulär daherkommt, ist es gar nicht leicht herzustellen. Besonders für das kleine Loch in der Mitte braucht es ein wenig Übung, bis einem der Teig leichter von der Hand geht. Denn fehlen sollte es auf keinen Fall.

Hinter der Delikatesse steckt viel mallorquinische Tradition und Kultur, die am Tag der Heiligen Ursula, dem 21. Oktober, gefeiert wird. Im Zeitalter ohne Tinder war das der Weg, einen Partner zu finden. Das Event glich einer Brautschau. Junge Männer hielten vor ihren Angebeteten und vor allem heiratswilligen Damen ein Ständchen. Gefiel der Insulanerin das, was sie sah und hörte, schenkte sie dem Herren einen Krapfen und etwas süßen Wein.

Heute geht Dating mithilfe von Social Media schneller. Die Musik klingt höchstens von engagierten Kapellen auf den Straßen. Und man muss keinen Korb riskieren, um an einen Bunyol zu gelangen.

In Mallorcas Schulen ist es heute üblich, dass die Jungen den Mädchen eine Nelke mitbringen. Als Dank bekommen sie im Austausch einen Krapfen.

Cati und Pep verkaufen ihre Bunyols in der Nähe der Plaça Madrid.

Wenn Sie die Leckerei nun kosten möchten, so werden sie an gefühlt jeder Ecke der Insel angeboten. In Palma ist „Bunyols Cati” in der Carrer Emili Darder Batle 15 beliebt. Seit 1993 frittiert Cati mit ihrem Mann Pep einmal im Jahr ihre Krapfen aus einem Familienrezept aus Kartoffeln, Mehl, Hefe und Salz in Sonnenblumenöl. Das Duo verkauft von September bis in die erste Novemberwoche die Köstlichkeiten aus einer Garage. 250 Gramm kosten 5 Euro, 500 Gramm 10 Euro und 1 Kilo 20 Euro. Weg wie warme Semmeln gehen diese täglich von 11 bis 13.30 Uhr und von 17 bis 20.30 Uhr.

Merci frittiert ihre Bunyols in Sa Cabaneta nur in Olivenöl.

Noch ein wenig traditioneller werden die Bunyols bei Merci in einem Wohngebiet in Sa Cabaneta, in der Carrer Cristofol Llomart 68 b, in der Nähe des Rathauses zubereitet. Das Besondere an den Krapfen ist, dass sie in Olivenöl frittiert werden. Bis inklusive 27. Oktober verkauft Merci mit ihrem Mann Xisco ihre Küchlein montags bis sonntags von 17 bis 19 Uhr und samstags und sonntags zusätzlich von 10.30 bis 14 Uhr. 250 Gramm kosten 6 Euro, 500 Gramm 11 Euro, 750 Gramm 16 Euro und 1 Kilo 21 Euro.

Seit 19 Jahren ist Merci auf Mallorca, seit 18 Jahren bietet sie jedes Jahr ihre Spezialitäten aus der Garage ihres Hauses an. Ob sie wohl der Schreiberin des Artikels das Rezept verrät? „Vergiss es!, sagt die Peruanerin deutlich mit einem Lächeln. „Das ist Familiengeheimnis. Um an dieses zu kommen, musste ich auch zuerst einen Mallorquiner heiraten.”