Der spanische Hotel- und Gaststättenverband hat eine Studie veröffentlicht, laut der das Tagesmenü auf Mallorca und den Nachbarinseln durchschnittlich landesweit am teuersten ist. Demnach kosten die drei Gänge hier 16 Euro, was einem Preisanstieg von mehr als 15 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Damit sind die auch die autonome Gemeinschaft in Spanien (vergleichbar mit deutschen Bundesländern), in der sich das Tagesmenü im Durchschnitt innerhalb von zwölf Monaten am zweitmeisten verteuert hat.

Vorspeise, Hauptgang und Dessert sind im spanischen Durchschnitt für 14 Euro zu haben. Im Regionen-Ranking der teuersten Tagesmenüs steht das Baskenland mit 15,80 Euro nach den Balearen auf dem zweiten Platz. Günstiger zu geht es zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln mit durchschnittlich 12,70 Euro.

Was einzelne Städte betrifft, so liegt Palma in Bezug auf den Durchschnittspreis für eine Tagesmenü in Spanien mit 14,20 Euro auf dem vierten Rang. Am meisten müssen Gäste in Bilbao hinblättern: 15,50 Euro. In Las Palmas de Gran Canaria kommt man dagegen bereits für 13 Euro in den Genuss eines umfangreichen Mittag- oder Abendessens.

Der Bericht, den der Branchenverband gemeinsam mit dem Unternehmen Edenred durchführte, enthält auch einen Vergleich mit den Preisen im Jahr 2016: In dieser Hinsicht hat sich das durchschnittliche Tagesmenü auf den Balearen innerhalb von acht Jahren um fast ein Viertel verteuert (23,1 Prozent). Auf den Kanarischen Inseln, das auch in dieser Kategorie am unteren Ende der Skala steht, stieg der Durchschnittspreis um gerade einmal ein Achtel.

Auch in einer anderen Rangliste, die der hotelwirtschaftlichen Rentabilität in Spanien, liegen Mallorca & Co. ganz oben. Einer Studie des Hotelverbands Exceltur zufolge beträgt der durchschnittliche Zimmerpreis 154 Euro pro Nacht. Exceltur führt die gestiegenen Umsätze auf einen Strategiewechsel im Tourismus hin zu höherwertigen Angeboten zurück. Mehr Informationen lesen Sie hier.