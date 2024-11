Langsam aber sicher geht auf Mallorca die Vorweihnachtszeit los. In Palma de Mallorca leuchtet seit dem Wochenende bereits die Weihnachtsbeleuchtung. Und am Donnerstag beginnt ein Weihnachtsmarkt, der bei deutschen Urlaubern und Residenten besonders beliebt ist: im Freilichtmuseum Pueblo Español in Palma de Mallorca. Das historische Dorf wird schön beleuchtet und dekoriert.

In diesem Jahr wird es einige Neuerungen geben. Die wohl wichtigste ist, laut Organisatorin Tatiana Pilati, dass in der diesjährigen Ausgabe im gesamten Dorf Holzhütten aufgebaut werden – statt der bisherigen weißen Zelte. "Wir haben das ganze Wochenende die Hütten gestrichen", sagt sie gegenüber MM. In diesen Tagen wird noch gewerkelt und aufgebaut, am Donnerstag, 28. November, um 12 Uhr wird der beliebte Weihnachtsmarkt dann eröffnet.

Statt weißer Zelte werden auf dem Weihnachtsmarkt im Pueblo Español in Palma de Mallorca in diesem Jahr zum ersten Mal Holzhütten aufgebaut. Foto: PEM

Auch gibt es in diesem Jahr neue Öffnungszeiten: Bis einschließlich Sonntag, 22. Dezember, wird der "Mercado de Navidad" im Pueblo Español in Palma de Mallorca geöffnet sein. Er wird immer von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 23 Uhr betrieben. Darüber hinaus wird altbewährtes Programm aufgefahren, hat die Organisatorin verraten: Live-Shows, DJs und natürlich der beliebte Kunstschnee. Jeden Abend rieselt er, sobald es dunkel wird, zur vollen Stunde an dem zentralen Platz auf die Besucher herab.

Der Eintritt kostet 10 Euro pro erwachsene Person, darin enthalten sind ein Glühwein, Kakao oder Bier. Kinder bis 12 Jahre kommen umsonst rein, ab 12 Jahre kostet ein Ticket fünf Euro, ebenfalls inklusive eines Kakaos. Wer mag, kann sie auch schon vorab online buchen. Auch für Familien mit Kindern wird an den 16 Tagen wieder viel geboten: Disneyfiguren wie Micky Maus und Paw Patrol laufen umher und man kann sich mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Das Essensangebot wird wieder "around the world" sein, so die Organisatoren. Es gibt Leckeres von deutscher Bratwurst und Glühwein bis zu spanischen Churros und Empanadas.

Auch andere Weihnachtsmärkte auf Mallorca haben bereits geöffnet. Unter anderem die Buden in der Altstadt von Palma de Mallorca, rund um die Plaça Major, die Rambla und den Parc de Ses Estacions an der Plaça Espanya. Der Eintritt ist kostenfrei und der Markt ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am Parc de Ses Estacions ist auch noch eine Schlittschuhbahn aufgebaut, dort stehen auch Karussells für Kinder.

Seit dem vergangenen Wochenende läuft auch der deutsche Weihnachtsmarkt in Santa Ponça im Südwesten Mallorcas. Bis einschließlich 15. Dezember wird wieder das altbewährte Programm aufgefahren: die große Lego-Ausstellung, Kunsthandwerk und Charity, Essen, Trinken, Musik und Kinderkarussells. Auch in diesem Jahr werden wieder parallel die beliebten Flohmärkte organisiert. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in Santa Ponça werktags von 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende und feiertags 10 bis 22 Uhr. Hier finden Sie noch mehr Weihnachtsmärkte auf Mallorca, in unserem ständig aktualisierten Online-Veranstaltungskalender.