Das Portal Wtransnet, das sich dem Güterverkehr widmet, hat eine Liste mit den 200 besten Restaurants an Landstraßen in Spanien veröffentlicht. In dem Führer mit dem Namen "Der Lkw-Fahrer empfiehlt" befinden sich auch zwei Restaurants auf Mallorca. Diese bestechen durch gutes Essen, große Portionen und kleine Preise in Form von Menüs oder Tagesgerichten.

Empfohlen wird zum Einen das Restaurant Es Cruce in Vilafranca de Bonany, bei Kilometer 41 der Landstraße Ma-15 von Palma nach Manacor. Dort kann man typisch mallorquinische Gerichte genießen. Unter anderem gegrillte Tintenfische, gebratene Schlachttiere oder Lammfleisch, Wachteln und Zunge mit Kapern stehen auf der Speisekarte. Das Restaurant ist auf der Insel sehr beliebt und empfängt täglich mehr als tausend Gäste. Weil, wie der Besitzer betont, "das Essen nicht nur günstig, sondern auch gut sein muss", arbeiten die Betreiber mit lokalen Produkten und haben sich dem Null-Kilometer-Prinzip verschrieben.

Zu den Spezialitäten des Es Cruce gehören die Schnecken, ein typisches Gericht, das am 25. April, dem Fest des Sant Marc, am besten schmeckt, wenn das Restaurant mehrere Tonnen dieser Tiere zubereitet. Das Lokal ist auch auf Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Kommunionen und Geschäftsessen spezialisiert. Es bietet darüber hinaus Speisen zum Mitnehmen an: Eines der Hauptgerichte in dieser Hinsicht ist das Spanferkel für diejenigen, die dieses Gericht zu Hause genießen möchten. Die zweite Empfehlung des Gastronomieführers für Mallorca ist das Restaurant Bonsol in Palma, das sich im Stadtteil Ciudad Jardín befindet. Das Lokal widmet sich ausschließlich frischem Fisch und Meeresfrüchten. Diese Delikatessen kommen nahezu unberührt auf den Tisch, da alles – auch das Gemüse – höchstens gegrillt serviert wird. Das Bonsol ist ein Anziehungspunkt für Stammkunden, die wissen, was sie suchen. Bemerkenswert: Die Fische und Meeresfrüchte werden gewogen, um den Preis der Gerichte zu ermitteln. Das Restaurant existiert seit mehr als 30 Jahren und hat über die Auflistung im Führer "Der Lkw-Fahrer empfiehlt" hinaus auch gute Bewertungen auf TripAdvisor. Auf Mallorca wurde jüngst ein weiteres Lokal ausgezeichnet und zwar jenes mit der besten Pizza der Insel. Es befindet sich in einem Dorf auf dem Land und gewann mit einer Variation aus Mortadella, Pistazien, Ricotta und Fior de Latte. Um welches Restaurant es sich handelt, erfahren Sie in diesem Artikel.