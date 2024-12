Bei dem zum zweiten Mal veranstalteten Gastro-Wettbewerb "Campeonato la Pizza de España" ist ein auf Mallorca kredenzter Fladen dieser Art als balearenweit bester gekürt worden. Die Lorbeeren konnte der Jury zufolge das in Campos befindliche Italo-Restaurant Sapore die Napoli einheimsen, und zwar für seine aus Mortadella, Pistazien, Ricotto und Fior de Latte bestehende Pizza Mortazza.

Das gute Stück wird in dem Lokal in der eher unwirtlichen, aber dennoch von nicht wenigen Deutschen bewohnten Kommune für 16,50 Euro verkauft. Die Jury begründete ihre Entscheidung unter anderem damit, dass die Geschmacksmischung so überraschend sei, dass man gleich eine zweite Pizza Mortazza vertilgen möchte.

Die zweitbeste Pizzeria der Balearen befindet sich auf der Nachbarinsel Ibiza: In Ibiza-Stadt serviert das Lokal Puig d'en Valls eine Pizza namens Puig für 12,50 Euro. Sie kommt erheblich spanischer als die Campos-Pizza daher, die Ingredienzien sind unter anderem iberischer Schinken und Ziegenkäse. Als Erfinder des Gerichts fungiert der Eigner des Lokals.

Die beste Pizzeria in Spanien steht den Ergebnissen des Wettbewerbs zufolge in Madrid: Im Restaurant Baldoria wird laut der Jury eine Búfala Pesto serviert, die im Lande unübertroffen ist. Sie besteht unter anderem aus San-Marzano-Tomaten, DOP-Mozzarella, Basilikum-Pesto und Amalfi-Limonen.