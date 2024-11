Der Gewinner des Tapas-Wettbewerbs TaPalma steht fest

Der Chefkoch Kike Erazo des Restaurants Moralla hat beim Wettbewerb “TaPalma 24” den ersten Platz für seine Tapa-Kreation “Coca-rroba” errungen. Erazo ist der zweite Koch in der Geschichte des Wettbewerbes, der zweimal den Goldpreis absahnen konnte.

Bei seiner Kreation “Coca-rroba – Un paseo por los algarrobales" (zu Deutsch: Ein Spaziergang durch die Johannisbrothaine) wollte Erazo laut Berichten der MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” einmal etwas ganz anderes machen. “Die Johannisbrotschoten sind auf der Insel zu einem ganz trivialen Nahrungsmittel verkommen. Denn eigentlich werden sie größtenteils nur noch an die Tiere verfüttert”, sagt der Chefkoch, der der “ordinären Schote” in seinem Sieges-Tapa zu erneutem Glanz verhelfen möchte.

Der zweite Preis ging an Óscar Fontán vom Restaurant La Consentida. Er war der Erste, der zweimal herausragende Preise erlangte. In diesem Jahr bekam er mit „Knusprigen Mark-Cannelloni, gedünstet mit gewürfelten Knoblauchgarnelen und Trüffel-Aioli“ Silber. Bronze und damit den dritten Platz erreichte der Küchenchef des „Ombur“, Carlos Frau, mit seinem Häppchen „Bruma Mallorquina“ (zu Deutsch: mallorquinischer Nebel).

Der gastronomische Wettbewerb TaPalma fand in diesem Jahr zum 19. Mal statt. Insgesamt wurden 16 Tapas vorgestellt. Wer die Leckerbissen nun auch kosten möchte, hat von Mittwoch, 27. November bis Sonntag, 1. Dezember die Möglichkeit, sich in den teilnehmenden Lokalen durchzuschlemmen. Eine Auflistung der Restaurants mit den Wettbewerbshappen finden Sie hier.