Wer von Deutschland nach Mallorca fliegt, kann ab sofort Döner im Flieger bestellen. Als erste Fluggesellschaft weltweit bietet Corendon Airlines neuerdings türkische Spezialitäten an Bord an. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Der Döner Kebab wird von der Airline als "authentische türkisch-mediterrane Spezialität" bezeichnet und wird mit Hähnchenfleisch gefüllt sein.

Der Döner im neuen Bordmenü bei Corendon kostet acht Euro pro Portion, im Menü mit Ayran, dem typisch türkischen Joghurtgetränk, ist er für zehn Euro erhältlich. Neben der mit Fleisch und Gemüse gefüllte Teigtasche wird es noch mehr Neues im Bordmenü geben: "Passagiere können sich zusätzlich Mini-Sucuk, den Turkey-Snack und verschiedene Ayran-Sorten freuen."

Dafür arbeitet Corendon Airlines mit einem türkischen Lebensmittelhersteller in Krefeld zusammen. Die Firma Yayla stellt türkische Milchprodukte und Fleischwaren her und vertreibt sie europaweit. "Alle Produkte von Yayla sind halal-zertifiziert und stehen für höchste Qualität sowie Genuss", heißt es von Seiten der Fluggesellschaft.

"Es ist uns äußerst wichtig, das Erlebnis für unsere Gäste an Bord so angenehm und komfortabel wie möglich zu gestalten. Mit Yayla offerieren wir jetzt noch mehr leckere Snacks, um sich die Zeit an Bord genussvoll zu vertreiben", wird Atilay Batu, Chief Operating Officer bei Corendon Airlines, in der Pressemitteilung zitiert.

Auch andere Airlines bieten landestypisches Fastfood an Bord an: Bei den deutschen Fluggesellschaften Tuifly und Eurowings kann man beispielsweise schon länger Currywurst im Bordmenü bestellen. Bei Eurowings gibt es auch eine kleine, an Spanien angelehnte Tapas-Platte.

Corendon Airlines ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch und Corendon Europe. Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien sowie Mallorca, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln.