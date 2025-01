Sich vom hektischen Alltag zu lösen, den Kopf frei zu bekommen und in tiefster Meditation mit dem eigenen höheren Selbst in Verbindung zu treten – was könnte besser gelingen als auf der magischen Insel Mallorca? Für die beliebte Wellness-Expertin und Yoga-Lehrerin Xuan Lan ist diese Baleareninsel der perfekte Ort, um all diese spirituellen Praktiken zu erleben. "Mallorca bietet all das, was die Seele braucht", erklärt sie voller Überzeugung. Die friedlichen Ecken der Insel, wie das eindrucksvolle Tramuntana-Gebirge, die weiten Strände oder die ruhig gelegenen Exerzitienhäuser, bieten den idealen Rahmen, um sich ohne Ablenkungen voll und ganz auf sich selbst zu konzentrieren.

Ein Ort der Ruhe und Erneuerung In einer kürzlich veröffentlichten Dokumentation nimmt Xuan Lan ihre Zuschauer mit auf eine Reise zu den weltweit besten spirituellen Rückzugsorten – und Mallorca steht dabei ganz oben auf der Liste. In der dritten Episode ihrer TV-Serie "Reset" führt sie uns zum agrotouristischen Hotel Es Racó d'Artà im Inselosten. Hier, inmitten der atemberaubenden Natur, widmet sie sich gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden der inneren Reise und dem Streben nach geistiger Gesundheit. "Es ist ein Ort, an dem die Energie spürbar ist", schwärmt die Expertin. "Abseits des Trubels und des Massentourismus kann man hier die Stille am Fuße der Berge genießen."Neben Mallorca gehören auch Sri Lanka und die Yucatán-Halbinsel zu den drei Traumzielen für spirituelle Auszeiten, die Xuan Lan in ihrer Serie vorstellt. Ein Leben im Einklang mit sich selbst Mit 737.000 Followern auf Instagram hat die in Frankreich geborene Yogalehrerin eine beeindruckende Online-Community aufgebaut. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Auftritte als Yoga-Expertin in der spanischen TV-Show "Operación Triunfo". Doch es sind ihre Online-Kurse und ihre tiefgründigen Einblicke in die Welt der Spiritualität, die sie zu einer wahren Ikone gemacht haben. Ihre Fans folgen ihr nicht nur auf der Suche nach körperlicher Fitness, sondern auch auf der Reise zu innerer Ruhe und Selbstverwirklichung.