Nach der groß angelegten Razzia auf einer Finca des mutmaßliches Drogenbosses Ramón O. am zurückliegenden Freitag in Manacor haben die Behörden am Montag eine erste Bilanz gezogen. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" beschlagnahmte die Polizei im Osten Mallorcas verschiedene Drogen, darunter Kokain, Marihuana und Haschisch, sowie eine größere Menge an Bargeld. Nahezu zeitgleich hätten die Ermittler zwei aktive Verkaufspunkte von Drogen zerschlagen. Neben Ramón O., Familienoberhaupt des Ostküstenclans Los Orta, wurden nach Zeitungsangaben acht weitere Personen festgenommen.

Nach Darstellung der Behörden gingen dem Zugriff am Freitagabend fünfmonatige Ermittlungen voraus. An der Operation hätten etwa zwei Dutzend Beamte teilgenommen, aus der Luft habe ein Hubschrauber die Razzia überwacht, so das Lokalblatt. Ein großer Teil der Drogen und der sichergestellten rund 25.000 Euro seien in Aushöhlungen von Steinmauern an Feldwegen und in Wänden der Finca versteckt gewesen. Die Gegend sei von Familienangehörigen rund um die Uhr bewacht worden, teilten die Behörden am Montag weiter mit. Unter den insgesamt neun Festgenommen befänden sich auch der Sohn des Patriarchen sowie dessen Frau und deren zwei gemeinsame Kinder. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Montag Untersuchungshaft für Ramón O. und dessen Schwiegertochter an.

Bei dem Clan Los Orta, so "Ultima Hora", handele es sich um einen Familienclan, der "seit Jahrzehnten" den Drogenhandel an der Ostküste Mallorcas beherrsche. In den vergangenen Wochen und Monaten waren die Behörden bereits mehrmals gezielt gegen verschiedene Drogenclans im Einzugsgebiet von Mallorcas Metropole Palma vorgegangen.