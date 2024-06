Ab diesen Montag haben Auswärtige keine Zufahrt mehr in das beschauliche Bergdorf Biniaraix in Mallorcas Bergkette Serra Tramuntana. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge trat die saisonale Zufahrtsbeschränkung für Kraftfahrzeuge aller Art in Kraft. Mit dem Beschluss wolle die Gemeinde Sóller, zu der die Ortschaft gehört, in den engen Gassen ein sommerliches Verkehrschaos verhindern. In den zurückliegenden Wochen galt das Zufahrtsverbot bereits an den Wochenenden.

Autofahrer, die weder in Sóller noch im benachbarten Fornalutx ihren Wohnsitz haben, müssen also draußen bleiben. Ihnen empfiehlt die Gemeinde, ihre Fahrzeuge auf einem Parkplatz abzustellen, der etwa zwei Kilometer vor Biniaraix eingerichtet wurde. Am Ortseingang, so die Zeitung, weise ein Hinweisschild in mehreren Sprachen auf die geltende Vorschrift hin. "Nach Angaben der Anwohner ging die Zahl der Fahrzeuge im Ort bereits heute deutlich zurück", sagte Rathaussprecher Carlos Darder gegenüber der Zeitung. Ähnliche Nachrichten Verkehrschaos in Biniaraix auf Mallorca wegen Schneetouristen Für Anwohner mit Parkausweis für das Gemeindegebiet Sóller hatte Darder hingegen eine gute Nachricht. Sie dürften ab Montag nicht mehr nur in ausgewiesenen Bereichen parken, sondern auf allen ORA-Stellplätzen der Gemeinde – mit Ausnahme Port de Sóllers. "In Kürze gehen auch die blauen und grünen Parkzonen an den Start", sagte Darder. Zur Erinnerung: Auf blau umrandeten Parkplätzen darf gegen Entgelt jeder sein Fahrzeug abstellen, die grün umrandeten sind ausschließlich für Anwohner. Das malerische Bergdorf Biniaraix ist Ausgangspunkt der beliebten Wanderung durch den Barranc (Schlucht) von Biniaraix. Der etwa fünf Kilometer lange Weg führt an Wasserfällen vorbei, über Brücken und durch Olivenhaine.