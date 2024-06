Auf Mallorca ist ein 30-jähriger deutscher Urlauber festgenommen worden. Der Mann soll ein Arztzentrum in El Arenal verlassen haben, ohne die Rechnung über 430 Euro zu begleichen. Die Polizei konnte ihn kurz danach ausfindig machen und ihm die Handschellen anlegen. Nach einer Nacht im Gefängnis wurde der Deutsche wieder freigelassen und konnte seine Heimreise antreten.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits in der vergangenen Woche am Mittwoch, in den späten Abendstunden. Der deutsche Urlauber hatte in El Arenal ein privates Arztzentrum aufgesucht, um sich behandeln lassen. Dort wurde er untersucht, ihm eine Infusion gelegt und er sollte auf die Ergebnisse warten. Doch der 30-Jährige stand auf, riss sich die Infusion aus dem Arm und rannte davon – ohne die Rechnung in Höhe von 430 Euro zu bezahlen.

Mehrere Angestellte des Arztzentrums verfolgten den Deutschen und eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife unterstützte sie daraufhin bei der Suche. Die Beamten konnten den Verdächtigen abfangen. Als der Mallorca-Urlauber von den Beamten angehalten wurde, die Arztrechnung zu bezahlen, weigerte er sich und sagte, er würde höchstens 20 Euro zahlen. Als die Polizei ihn daraufhin festnehmen wollte, leistete der Mann Widerstand.

Der 30-jährige Deutsche stemmte sich gegen die Beamten und konnte nur mühsam festgenommen werden. Auch im Streifenwagen randalierte er weiter. Er schlug gegen die Trennwand und beschädigte sie.

Nach einer Nacht in der Zelle wurde der Mann dem diensthabenden Richter fortgeführt. Dem Deutschen werden Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Polizei vorgeworfen. Der Deutsche erklärte dem Richter, dass er sich an nichts erinnern könne und entschuldigte sich für sein Verhalten. Danach setze der Richter ihn auf freien Fuß, der Urlauber trat danach die Heimreise nach Deutschland an.