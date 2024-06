Ein Mann, der von einem 32-jährigen Argentinier vor einem Monat in Palma de Mallorca aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses geworfen wurde, ist im Krankenhaus Son Espases gestorben. Das vermeldete am Freitag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Der Täter befindet sich seit vielen Wochen in Untersuchungshaft.

Der inzwischen Gestorbene schien kein Bewohner des Hauses gewesen zu sein, sondern war lediglich von einer Frau eingeladen worden, die Nacht in ihrer Wohnung zu verbringen. Der andere Mann war ebenfalls mit ihr verbandelt, es handelte sich offenbar um eine Eifersuchtstat. Das Haus, in welchem die Tat begangen wurde, befindet sich im innerstädtischen Sindicat-Viertel von Palma in der Nähe der gleichnamigen Straße.