Ein 26-jähriger deutscher Tourist auf Mallorca ist nach Medienberichten am vergangenen Samstag (9.6.) nur wenige hundert Meter von Palmas Partymeile in El Arenal festgenommen worden, nachdem er einen Radlader im Wert von 350.000 Euro gestohlen und anschließend geschrottet hatte. Der Vorfall ereignete sich in einem Steinbruch am Camí Porciúncula, ganz in der Nähe der gleichnamigen deutschen Schule, quasi am oberen Ende der Schinkenstraße.

Der Mann hatte sich laut Polizeiangaben betrunken auf das Gelände des Steinbruchs begeben und das Baufahrzeug im Rausch entwendet. Anschließend versuchte er mit dem 25 Tonnen schweren Bagger eine Rampe auf der Baustelle hochzufahren, kippte jedoch um und verletzte sich dabei an den Armen und am Kopf. Blutüberströmt suchte er daraufhin Hilfe bei einer Anwohnerin, die sofort die Polizei um Hilfe rief. Ähnliche Nachrichten Eskalation am Ballermann: Polizei löst Aufstiegsfeier von Aachen-Fans mit Schüssen auf Die Besitzer der Baufirma erklärten gegenüber der Polizei, sie seien sich sicher, dass in der Maschine keine Schlüssel gesteckt haben. Der Tourist hatte nach eigener Aussage die Absicht, mit dem Gefährt eine Spritztour zu drehen, als er auf der Ein- und Ausfahrtsrampe zum Steinbruch umkippte. Infolge des Umsturzes lief Hydrauliköl auf die Fahrbahn, die gereinigt werden musste, um die Arbeit fortsetzen zu können. Der Bagger erlitt nach Angaben der Besitzer Totalschaden. Der 26-jährige Tourist wurde festgenommen und muss sich nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.