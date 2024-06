Ein 28-jähriger Rennradfahrer hat sich am Donnerstag bei einem Sturz auf Mallorca schwere Gesichtsverletzungen zugezogen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereignete sich der Unfall auf einer Abfahrt von Estellencs in Richtung Andratx. Zunächst hätten vor Ort Beamte der Ortspolizei Andratx Erste Hilfe geleistet, anschließend sei der Verunglückte mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus in Palma de Mallorca gebracht worden.

Der Zeitung zufolge war der 28-Jährige auf der Landstraße Ma-10, die an diesem Abschnitt steil abfällt, mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Rennrad verlor. Der Hobbysportler habe sich bei dem Sturz insbesondere Verletzungen am Kopf und im Gesicht zugezogen. Nach Polizeiangaben verlor der Verunglückte durch den harten Aufprall mehrere Zähne, zudem soll er beim Eintreffen der Ortspolizisten stark geblutet haben. Auch an beiden Beinen hätten die Beamten Verletzungen festgestellt.