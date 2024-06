Ein vollbesetztes Flugzeug der Airline Norwegian musste an diesem Freitag auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Kopenhagen in Hannover notlanden. Grund dafür war ein medizinischer Notfall an Bord. Angaben einer Pressesprecherin der Fluggesellschaft zufolge ging es einem Passagier so schlecht, dass ein Weiterflug nicht möglich war.

Nach der Landung in Deutschland wurde der Fluggast einem Ärzteteam übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Wie Norwegian weiter mitteilt, wurde die Maschine wieder vollgetankt und flog anschließend weiter in die dänische Hauptstadt. Ähnliche Nachrichten Mallorca-Flieger macht Vollbremsung auf dem Rollfeld: Crewmitglied verletzt im Krankenhaus Mehr ähnliche Nachrichten So verlief der Flug Der Flug mit der Nummer D83665 war um 10.06 Uhr pünktlich auf dem Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca gestartet, verließ dann aber auf dem Weg nach Kopenhagen über Göttingen die Reiseflughöhe und drehte in Richtung der niedersächsischen Landeshauptstadt ab, wo er um kurz nach 12 Uhr landete. Nachdem der erkrankte Passagier ausgeladen und versorgt war, ging es für die anderen Reisenden bereits um 12.30 weiter nach Dänemark, wo die Maschine um 13.44 landete. Um eine Notlandung handelt es sich, wenn eine Landung durch eine Notlage erzwungen wurde. Gründe dafür können sein: Feuer an Bord, schwere Mängel oder Beschädigungen am Flugzeug, die während des Flugs festgestellt werden, akuter Treibstoffmangel, Unwetter und Turbulenzen, schwere Triebwerksprobleme, aber auch eine akut lebensgefährliche Erkrankung oder Verletzung eines Passagiers oder Besatzungsmitglieds.