Drei Männer sind am vergangenen Samstag in Palma de Mallorca in einen Supermarkt eingebrochen. Dabei erbeuteten sie mehrere Flaschen Alkohol, einige Hähnchenschenkel und -keulen sowie einen Proteinshake. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Geschäft, indem sie eine von dessen Scheiben einschlugen. Rund anderthalb Stunden nach dem Einbruch nahm die Nationalpolizei zwei der drei Diebe fest. Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen.

Nach Angaben der Justiz wurde im Industriegebiet Son Malferit am zurückliegenden Samstag um 4 Uhr morgens der Alarm in einem Supermarkt ausgelöst. In eines von dessen Fenstern war ein Loch geschlagen worden. Ein Sicherheitsdienst traf ein und alarmierte die Polizei. Diese bemerkte bei ihrer Ankunft niemanden in der Nähe und verließ das Gebiet wieder. Etwa eine Stunde später kehrten die Täter zurück. Sie betraten den Supermarkt durch das Loch in der Scheibe und entwendeten mehrere Flaschen Alkohol, Hähnchenschenkel und -keulen und einen Proteinshake. Beim Verlassen des Geschäfts durch die Einbruchstelle hinterließen die Männer Blutspuren auf dem Boden. Anschließend flüchteten sie. Eine Sicherheitsmitarbeiterin eines nahe gelegenen Möbelgeschäfts sah die Einbrecher in Richtung des Palmesaner Stadtteils Soledad laufen. Sie rief die Nationalpolizei, die sich erneut zum Tatort begab. Die Frau zeigte den Beamten Aufnahmen der Überwachungskamera ihres Betriebs. Darauf waren die drei Täter erkennbar und auf der Flucht zu sehen. Anschließend durchsuchten die Polizisten die umliegenden Stadtteile und nahmen gegen 6.30 Uhr zwei der drei Verdächtigen in Son Gotleu fest.