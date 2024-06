In der Nacht zum vergangenen Freitag (14.6.) hat sich in einer Villa in der von vielen deutschen Mallorca-Residenten bewohnten Ortschaft Cala Llamp, im Gemeindegebiet von Andratx, ein dreister Einbruch ereignet. Ein unbekannter Täter stahl einen Tresor aus dem Haus und flüchtete damit unerkannt.

Dabei wurde die Alarmanlage des Hauses ausgelöst und die Überwachungskameras zeichneten den Verdächtigen auf, der mit einer Mütze und verhülltem Gesicht den Geldschrank aus dem Haus schleppte. Nach Angaben der örtlichen Polizei und der Guardia Civil muss der Einbruch zwischen 21 Uhr und 22 Uhr stattgefunden haben. Kurios: Um 21.30 Uhr meldeten Anwohner zudem, dass mehrere Esel, die für die "Säuberung" von zugewachsenen Sturzbächen benutzt werden, aus ihrem Gehege ausgebrochen waren und auf der Straße von Andratx nach s'Arracó frei herumliefen. Zwei Polizeipatrouillen, die zum Einfangen der Esel unterwegs waren, wurden dann über den Einbruch in der Villa in der Calle Orada de Cala Llamp informiert. Beim Eintreffen am Tatort befragten die Beamten die Bewohner, eine Familie russischer Herkunft. Diese übergaben den Polizisten die Aufnahmen der Überwachungskameras, auf denen die vermummte Person zu sehen ist. Trotz sofortiger Fahndung unter Einbeziehung der Guardia Civil konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten. Der dreiste Einbruch hat die Bewohner von Cala Llamp in Unruhe versetzt. Die Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit und bittet darum, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.