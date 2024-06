Gerade erst hat der Sommer auf Mallorca begonnen, schon macht er eine kleine Verschnaufpause. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Kaltfront auf den Balearen eingezogen. Sie hat dafür gesorgt, dass der Sonntagmorgen erst einmal sehr wolkig und verhältnismäßig kühl gestartet ist. Auch die ersten Schauer sowie Nieselregen sind schon heruntergekommen, unter anderem in Teilen von Palma de Mallorca regnete es am Vormittag.

Auf der Nachbarinsel Menorca gibt es sogar eine Wetterwarnung der Stufe Gelb vor hohem Wellengang. Für Mallorca sind aber aktuell keine Warnstufen herausgegeben worden. Laut der aktuellen Vorhersage des staatlichen Wetterdienstes Aemet sollen sich die dichten Wolkenfelder am späten Sonntagnachmittag sowie zum Abend auflösen. Es ist spürbar kühl geworden: Höchstens 24 bis 26 Grad werden an diesem Sonntag erwartet. Im Vergleich dazu waren es am Montag noch 35 Grad auf Mallorca gewesen. Dazu kann ein frischer Wind aus Norden und Osten wehen. Ähnliche Nachrichten Operation Wolke: Polizei muss wegen Touristenansturm Einfahrt zu Parkhäusern in Palma regeln Mehr ähnliche Nachrichten Da an diesem Sonntag auf Mallorca nicht nur stellenweise schlechtes Wetter, sondern auch verkaufsoffen ist, wird es vor allem rund um Palma de Mallorca sicher sehr voll werden. Das Phänomen nennen die Einheimsichen "Operation Wolke": Immer wenn das Wetter zu schlecht für einen Strandbesuch ist, platzt vor allem die Inselhauptstadt aus allen Nähten. Auch der Start in die neue Woche wird wohl ein wenig wolkig, aber immerhin etwas wärmer. Am Montag sollen es in Campos 29 Grad, in Alcúdia und Palma de Mallorca 27 Grad sowie 28 Grad in Santa Maria werden. Insgesamt wird der Montag wechselhaft mit Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern am Abend. Ab Dienstag soll sich die Wetterlage auf Mallorca stabilisieren: Dann sind höhere Temperaturen mit mehr Sonnenschein angekündigt. Laut der aktuellen Aussichten können es ab Mittwoch wieder um die 30 Grad auf der Insel werden. Dann wird wieder sommerliches Badewetter erwartet.