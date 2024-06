Nach wolkigen Tagen nimmt der Frühsommer auf Mallorca schon bald mit Macht Fahrt auf. Wurde am Montag die 30-Grad-Marke nicht geknackt, so ist damit bereits am Mittwoch zu rechnen. Dann werden der Prognose des Wetterdienstes Aemet zufolge örtlich 31 Grad erreicht. Am Donnerstag legt der Sommer noch eine Schippe drauf, 34 Grad sind dann durchaus drin.

Auch nachts wird es nach zunächst noch angenehmen 17 bis 18 Grad unangenehm warm. Ab Donnerstag werden tropische Nächte erwartet: Bei 22 Grad dürfte einigen das Schlafen auf der Insel schwerfallen. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, am Donnerstag wird es bei Böen aus dem Osten fast stürmisch. Was das Wochenende anbelangt, so wird mit Temperaturen um die 30 Grad bei viel Sonnenschein gerechnet. Ob diese Schönwetterperiode ungebremst anhält, ist allerdings noch nicht ganz klar. Dass es aber trocken bleibt, ist unbestritten. Im vergangenen Jahr hatte es Ende Juni bereits die erste Hitzewelle mit Temperaturen über 35 Grad gegeben. Es folgten etliche weitere, die Nächte gestalteten sich zeitweise mehr als schweißtreibend. Im laufenden Jahr hat sich dieses Phänomen bislang nicht wiederholt. Der Sonntag gestaltete sich trüb und gar nicht so richtig warm: Die 30 Grad wurden bei weitem verfehlt, in Calvià war es mit lediglich 24,9 Grad noch am wärmsten. Auf Platz 2 folgt das Cap Blanc mit 24,1 Grad vor dem Flughafen Palma (23,8 Grad), Muro und Port de Pollença (23,6), die Universität Palma (23,5) und Porreres (23,4 Grad).