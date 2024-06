Wer bei der Landung oder beim Start am Flughafen Mallorca schon einmal genau aus dem Fenster gesehen hat, dem ist das eigenwillige Gebäude ganz in der Nähe der Start- und Landebahn vielleicht aufgefallen. Auch die MM-Leser möchten wissen, worum genau es sich bei der kleinen Holzhütte auf Pfeilern am Rande des Palma-Viertels Sa Casa Blanca, etwas versteckt zwischen einigen Fincas und Mühlen, handelt.

Des Rätsels Lösung: Das Häuschen, das meterhoch über dem Boden schwebt, ist ein historischer Kornspeicher aus Asturien in Nordspanien. Das sogenannte "Hórreo" wurde ursprünglich in der Absicht gebaut, Lebensmittel zu lagern und dabei vor Feuchtigkeit, Nagetieren und anderen Schädlingen zu schützen. Deswegen steht der Speicher auf vier Holzpfeilern, befindet sich so hoch oben in der Luft. Aber das ist noch nicht alles ...

Das Bauwerk wurde gar nicht auf Mallorca gefertigt. Um das sonderbare Holzkonstrukt auf die Insel zu bekommen, wurde die Kammer seinerzeit in Einzelteile zerlegt, diese wurden durchnummeriert und auf die Insel gebracht, um schließlich von Technikern wieder zusammengebaut zu werden. Vor Jahrzehnten hatte das Asturische Zentrum von Mallorca das Gebäude in Empfang genommen.

Diese traditionellen Getreidelager sind in Galicien und Asturien häufiger zu finden. Allein in der spanischen Asturien soll es noch rund 18.000 solcher Speicher geben, die aber alle nicht mehr in Gebrauch sind. Das bei Palma stehende Lager stammt aus dem 17. Jahrhundert und kommt aus der Gemeinde Corvera. Es wurde einst von auf Mallorca lebenden Asturiern als Treffpunkt genutzt. Nach der Auflösung des Asturischen Zentrums blieb das Gebäude stehen und erinnert heute an diese Zeit.