Auf Mallorca hat der Sommer mit Macht Einzug gehalten. Am Donnerstag sollte das Quecksilber in der Hauptstadt Palma auf 35 Grad steigen. Nach 34 Grad am Freitag wird mit einer leichten Abkühlung gerechnet: Am Wochenende und danach wird es "nur" 29 bis 30 Grad warm, nachts bleibt das Thermometer bei über 20 Grad stehen.

Vorwiegend bleibt es sonnig und schwül, die Strände dürften sich in den kommenden Tagen gut füllen. Der Wind weht bis zum kommenden Wochenende böig bis manchmal stark aus unterschiedlichen Richtungen. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Ähnliche Nachrichten Hitze nach wolkigen Tagen auf Mallorca: Wann die 30 Grad-Marke geknackt wird Die Meerwassertemperatur ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen: An der Cala Major und an der Playa de Palma beträgt die Temperatur derzeit 24 bis 25 Grad. Das Gleiche gilt für das Meer vor dem Strand von Cala Millor. An der Playa de Muro ist das Wasser mit 23 Grad noch etwas kühler. Bereits am Mittwoch wurde die 30-Grad-Marke vielerorts geknackt, in manchen Orten spielend: In Binissalem war es mit 32,5 Grad am heißesten, auf Platz 2 folgt der Flughafen von Palma mit 32 Grad vor Llucmajor mit 31,4 Grad, Porreres (31 Grad), Sa Pobla (30,4) und Muro (31).