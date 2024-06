Das heiße und windige Wetter mit Sahara-Staub in der Luft ist Mallorca auch am Freitag erhalten geblieben. Wegen der sogenannten Calima wurden Temperaturen von bis zu 33 Grad erwartet. Bereits am Donnerstag hatte das merkwürdige Wetter die Menschen auf der Insel zum Schwitzen gebracht.

Am Wochenende flaut der starke Wind ab, es wird nicht mehr allzu heiß. Erwartet werden 29 bis 30 Grad. Die Sonne scheint weiterhin vom Himmel, auch wenn man sie hinter den Sandwolken kaum ausmacht. Nachts könnten tropische Werte über 20 Grad viele Menschen zeitweise um den wohlverdienten Schlaf bringen.

Die Meerwassertemperatur ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen: An der Cala Major und an der Playa de Palma beträgt die Temperatur derzeit 24 bis 25 Grad. Das Gleiche gilt für das Meer vor dem Strand von Cala Millor. An der Playa de Muro ist das Wasser mit 23 Grad noch etwas kühler.

Am Donnerstag wurde die 30-Grad-Marke auf der insel auf breiter Front gerissen: Am heißesten war es in Calvià mit 33,8 Grad. Auf Platz 2 folgt die Oest-Mole in Palma mit 33,6 Grad vor dem Flughafen (33,4), dem Weindorf Binissalem (33,3 Grad), Banyalbufar und Sineu (beide 32,2 Grad).