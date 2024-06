Am Freitag wurden, wie das spanische Innenministerium mitteilte, insgesamt 2208 neue Beamte der "Polica Nacional" vor König Felipe in ihr Amt eingeführt und vereidigt. Die feierliche Zeremonie, der 16.000 Zuschauer beiwohnten, begann mit der Übergabe des Kommandostabes durch den stellvertretenden Direktor der Polizeieinsätze, Hauptkommissar José Ángel González, an Felipe VI. Sodann nahm seine Majestät Don Felipe auf dem Podium Platz, von wo aus er die Nationalhymne, die gesungen wurde, hörte.

Anschließend ergriff Hauptkommissar José Ángel González das Wort und sagte: "In diesem Jahr, in dem die Nationalpolizei zwei Jahrhunderte Dienst für Spanien feiert, ist es uns eine große Ehre, dass Seine Majestät der König bei uns ist." Sodann gratulierte er dem König zum zehnten Jahrestag seiner Regentschaft: "Eure Majestät, zu diesem ganz besonderen Tag sprechen wir unsere herzlichsten Glückwünsche aus. Der 19. Juni 2014 ist ein Datum, das für immer im Gedächtnis aller Spanierinnen und Spanier verankert bleiben wird, denn an diesem Tag begann ein neues Kapitel in der großen Geschichte unseres Landes." Unter 2208 neuen Polizistinnen und Polizisten befanden sich auch etliche Beamte von den Baleareninseln. Abschließend verlieh der König an 1.489 Männer und 719 Frauen, worunter sich auch etliche aus Mallorca befanden, die neuen Berufstitel. Zudem wurden die Studenten mit den besten akademischen Leistungen geehrt und der Nationalpolizisten gedacht, die bei ihren Einsätzen ums Leben gekommen sind. Don Felipe wurde unter anderem von dem spanischen Innenminister Fernando Grande-Marlaska begleitet.