Die spanische Polizei hat in der Touristenhochburg Arenal bei Palma de Mallorca einen jungen Mann algerischer Nationalität festgenommen, dem vorgeworfen wird, einem deutschen Urlauber eine Gürteltasche gestohlen zu haben. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” berichtete, hat sich der Vorfall am 25. Juni gegen 8.20 Uhr morgens ereignet. Die Beamten hätten dabei bei einer Routinepatrouille beobachtet, wie ein Mann den 18-Jährigen verfolgte und wären sodann eingeschritten.

In ihrem Dienstwagen verfolgten die Ordnungshüter den Verdächtigen, der eine Gürteltasche in seiner Hand hielt. Innerhalb von wenigen Sekunden hätte der aus der Tasche zahlreiche Geldscheine entnommen und in seine Hosentasche gesteckt. Einige Meter weiter konnten sie den Mann schließlich erwischen, der sich bei seiner Festnahme jedoch vehement wehrte und nach den Beamten trat. Letztendlich konnten die Polizisten den mutmaßlichen Dieb zu Boden bringen und ihn festnehmen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde das Opfer, ein 41-jähriger Deutscher, befragt. Der Bundesbürger erklärte, dass er am Strand gewesen sei, von wo er dann gesehen habe, dass der nun vermeintliche Gauner mit seiner Gürteltasche, die zuvor auf dem Sand gelegen hatte, davonlief, woraufhin er ihm dann gefolgt sei.

Zwar hätte der Urlauber sodann seine Tasche wiedergefunden, doch fehlten zwei 50-Euro-Scheine darin. Bei der Festnahme wurde bei dem Langfinger ferner ein Mobiltelefon gefunden, was er zuvor einem Niederländer gestohlen hatte. Der Taschendieb musste aufgrund seiner Verletzungen am Knie und am Fuß im Universitätskrankenhaus Son Espases behandelt werden.