Auf Mallorca ist noch nicht die Zeit gekommen, die Regenschirme während des Sommers einzumotten. Am Montag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit laut dem Wetterdienst Aemet auf 90 Prozent. Für den Süden und Südwesten der Insel wurde angesichts der zu erwartenden Regenmengen und des hohen Seegangs die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Das nasse Intermezzo dauert allerdings nur einige Stunden, am Dienstag lacht dann wieder meist ungetrübt die Sonne vom Himmel. Bis zum Ende der Woche sollen allerdings nicht mehr 30 Grad erreicht werden. Nachts sinkt das Quecksilber unter 20 Grad, sodass ein geruhsamer Schlaf durchaus wieder möglich ist.

Der Samstag war auf der Insel schwül und heiß: Die 30-Grad-Marke wurde in den meisten Orten spielend gerissen. Am wärmsten war es mit 32,8 Grad in Pollença. Auf den Plätzen folgen diese Orte: Port de Pollença (32,1 Grad), Muro (30,5 Grad), Son Servera (30,3 Grad), Sa Pobla (30,1 Grad). In der Serra d'Alfàbia war es mit lediglich 21,7 Grad geradezu kühl.

Die Meerwassertemperatur ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen: An der Cala Major und an der Playa de Palma beträgt die Temperatur derzeit 24 bis 25 Grad. Das Gleiche gilt für das Meer vor dem Strand von Cala Millor. An der Playa de Muro ist das Wasser mit 23 Grad noch etwas kühler.